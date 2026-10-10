“Immagina di criticare il governo e di essere arrestata per questo. Finisci in prigione non per un giorno, un mese o perfino un anno. Rimani in prigione per diciotto anni e non sai se sarai mai rilasciata. Sei considerata troppo pericolosa perché non ti sei piegata, e non sei abbastanza famosa da attirare l’attenzione dell’opinione pubblica che costringerebbe il regime a liberarti”. Comincia così un articolo pubblicato sul sito panarabo The New Arab in cui l’attivista iraniana per i diritti delle donne Nasrin Parvaz invoca la solidarietà internazionale per non dimenticare la storia di Zeynab Jalalian, arrestata nel 2008 e da allora rinchiusa in carcere in Iran.

Jalalian è nata nella provincia dell’Azerbaigian Occidentale nel 1982, lo stesso anno in cui Parvaz fu arrestata per il suo impegno a favore dei diritti delle donne. Mentre Jalalian cresceva, Parvaz era torturata in carcere, dove ha trascorso otto anni. Liberata nel 1990, tre anni dopo scappò nel Regno Unito, dove vive ancora come rifugiata. Jalalian ha seguito le sue orme, diventando un’attivista ed è stata arrestata nel 2008 quando aveva 26 anni, mentre era in visita in un liceo femminile in occasione della giornata internazionale della donna. È stata torturata e condannata a morte con l’accusa di “ostilità verso dio”. In seguito la condanna è stata commutata in ergastolo.

In diciotto anni Zeynab Jalalian non ha mai ricevuto un permesso e ha potuto vedere i suoi familiari poche volte. Ha continuato a essere torturata e a subire maltrattamenti. La sua salute si è gravemente deteriorata: soffre di asma, malattie renali e problemi digestivi, e rischia di perdere la vista. Nonostante questo si è unita alla campagna chiamata No to executions tuesdays (martedì contro le esecuzioni), lanciata il 30 gennaio 2024 nel carcere di Ghezel Hesar, il più grande dell’Iran, e che ora coinvolge 66 penitenziari in tutto il paese.