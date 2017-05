La nuova via della seta vista dalla Cina

Secondo: il vecchio stile ruota intorno alle imprese statunitensi, mentre il secondo è più inclusivo, dà più peso all’Asia e ai paesi meno industrializzati, è più equilibrato tra nord e sud, incrementa il rapporto sud-sud. E in effetti spesso nei suoi rapporti con l’occidente la Cina si vede come alfiere – anzi capofila – dei paesi meno industrializzati. Ma siamo sicuri che lo “stile cinese” non privilegi le imprese cinesi e non ruoti attorno a esse? Cinesi sono i grandi conglomerati dell’acciaio e del cemento che costruiscono strade e rotaie lungo la nuova via della seta, cinese è buona parte della forza lavoro che mette mattoni e traversine nel sudest asiatico così come in Asia centrale.

Quando gli ho chiesto di spiegarmi “la globalizzazione con caratteristiche cinesi”, ha accettato solo a patto che gli mandassi le domande attraverso WeChat, regalandomi l’esperienza della mia prima intervista via chat: ho registrato le domande una per una sullo smartphone, ho schiacciato “invio” e piano piano vedevo comparire le sue risposte audio nello scorrere della chat.

La versione di Wang Ultimamente deve essersi stancato delle polemiche con i giornalisti occidentali: mi ha già negato un paio di interviste, lasciandomi però intuire che avrebbe volentieri parlato del suo libro sulla nuova via della seta, uscito in inglese con un titolo che è già un programma: The belt and road: what will China offer the world in its rise. La pubblicità è l’anima del commercio.

Sul suo profilo WeChat – l’app indispensabile per fare qualsiasi cosa in Cina – si vede la wuxing hongqi (la bandiera rossa con le cinque stelle dorate) che sventola sul ponte di una nave sopra il mare blu, presumibilmente il mar Cinese meridionale o orientale.

Wang Yiwei è il direttore dell’Istituto affari internazionali dell’Università del popolo di Pechino, fa parte di molti think tank cinesi e partecipa regolarmente a missioni diplomatiche. Ha un po’ più di quarant’anni e di solito indossa una zhongshan zhuang, la casacca di Sun Yat-sen che in Italia è nota come “giacca di Mao”; un abbigliamento insolito in una Cina di funzionari-manager-tecnocrati in giacca e cravatta.

La globalizzazione in stile cinese somiglia a una grande città dove vive un signore benevolo che distribuisce benefici per cerchi concentrici

Terzo: al livello di istituzioni internazionali, il modello cinese è multilaterale. Questo è un punto che la Cina ribadisce da anni, ritenendosi vittima di un sistema finanziario internazionale, incentrato sul Fondo monetario internazionale e sulla Banca mondiale, che di fatto è unilaterale, cioè ruota attorno agli Stati Uniti, perché garantisce a Washington e ai suoi alleati diritti di voto superiori al loro reale contributo monetario.

Wang spiega che invece ai summit della Belt and road initiative (Bri) – cioè la formula attualmente più in voga per definire la nuova via della seta – sono invitati sia rappresentanti dei singoli paesi interessati dal progetto sia le organizzazioni internazionali, come l’Unione economica eurasiatica e le Nazioni Unite. Insomma, tutti parlano con tutti. Così, nel suo procedere, la Bri cerca di coordinare le leggi locali e regionali con quelle internazionali. E poi – dice sempre Wang – ong e governi locali hanno un ruolo attivo nel definire i progetti.

Sotto il cielo azzurro

Infine, il modello Bri non vuole sostituirsi all’ordine globale creato dagli Stati Uniti, vuole esserne complementare: “Come si fa, per esempio, a sostituire il ruolo del dollaro?”, dice Wang. “Anche la nuova banca creata da Pechino, la Asian infrastructure investment bank (Aiib), opera soprattutto in dollari, non in yuan”.

Proprio questa banca è un esempio di multilateralismo alla cinese. Tutti sono invitati a partecipare – è sottoscritta da 52 paesi/azionisti – e il diritto di voto è distribuito in base a quanto ciascuno ci investe. Così la Cina può allocare il 26 per cento dei voti – l’India, seconda in classifica, il 7 per cento – ma solo perché ci mette il 30 per cento degli investimenti. Anzi, a vederla tutta, Pechino rinuncia volontariamente al 4 per cento dei voti per ridistribuirli agli altri.

Ecco, la nuova via della seta, cioè la globalizzazione in stile cinese così come la vediamo oggi, somiglia a una grande città dove vive un signore benevolo che distribuisce benefici per cerchi concentrici, sempre di più mano a mano che ci si avvicina alle mura del suo palazzo. Non gli interessa come vivono e cosa pensano quelli intorno, non vuole cambiare il loro stile di vita, gli preme solo che non procurino guai troppo vicino al portone d’ingresso e che gli garantiscano strade sgombre e sicure affinché rifornimenti di ogni tipo continuino a entrare nel palazzo, che altrimenti rischia di diventare una trappola.

Ogni tanto li invita alle feste che organizza all’interno delle mura ed è perfino disposto ad ascoltare quello che hanno da dire. In quelle occasioni, lui di solito si presenta vestito con eleganza e sotto un cielo immancabilmente azzurro.