A Pechino i lavoratori precari si  organizzano

“I lavoratori precari di tutto il mondo sono una sola famiglia”, recita il poster all’ingresso della Casa dei lavoratori di Picun. Vengono dallo Hunan, dallo Shanxi, dal Dongbei, dalla Mongolia Interna, lavorano nella logistica, nelle costruzioni, ma anche nelle piccole attività commerciali che pullulano in questo polveroso villaggio alla periferia nordorientale di Pechino, dove gli aerei del vicino aeroporto internazionale sembrano atterrarti in casa.

Quattro renminbi – neanche un euro – per mangiare in due, camion di mattoni che intasano i vicoli su cui sorgeranno nuove case, il perdurante suono della smerigliatrice, maledetto aggeggio che fa da ossessiva colonna sonora alla Cina che lavora. Qui vivono anche i kuaidi, i “pony express” che percorrono la metropoli in lungo e in largo alimentando il mercato dell’ecommerce. Sono loro la componente fisica del commercio smaterializzato.

Chi vive a Picun preferisce definirsi xin gongren, “nuovo operaio”, invece di nongmin gong, “lavoratore migrante”, termine che a sua volta contiene nongmin che significa semplicemente contadino. Il fatto è che la maggior parte di loro la terra non l’ha mai coltivata, pur arrivando da aree rurali. Sono la popolazione fluttuante che ha alimentato il boom cinese, l’esercito industriale di riserva degli ultimi trent’anni. Il contadino si è preso dunque la metropoli, anche se oggi i nuovi piani di ingegneria sociale calati dall’alto fanno di tutto per rispedirlo al mittente.

Tutto per i lavoratori

La Casa offre ai lavoratori servizi culturali e tutto ciò che può migliorarne la vita. All’interno di due cortili avuti in prestito da una fabbrica locale, ci sono una biblioteca, un museo sulla storia dei nuovi operai, un cinema, un teatro, degli alloggi. A poche centinaia di metri, ecco la scuola: asilo ed elementari per i figli di migranti che, non avendo l’hukou – il certificato di residenza – per Pechino, non possono frequentare quelle ufficiali. E poi l’attività di autofinanziamento: vestiti usati, lavati, rattoppati e rimessi sul mercato. Arrivano da donazioni di ong e privati, il variegato mondo della solidarietà che si raccoglie attorno alla casa.

C’è anche un gruppo musicale: esiste da 15 anni, il nucleo fondante era un gruppo di musica folk composto da migranti. Il codice dei brani era lo stesso delle migliaia di stucchevoli canzoni che raccontano di amori più o meno corrisposti, ma il contenuto era diverso: la band raccontava storie di xin gongren, come se Billy Bragg fosse attivo in Cina, in un posto – Picun – che letteralmente significa “villaggio della pelle”. Quella che si scorticano i dagongzhe, i lavoratori manuali.