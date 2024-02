Con la vittoria di quest’anno, la cantante è arrivata a un totale di quattordici Grammy. Ed è la quarta volta che si porta a casa il premio più importante (aveva trionfato nel 2021 con Folklore, nel 2016 con 1989 e nel 2010 con Fearless). È un record: solo tre mostri sacri come Frank Sinatra, Paul Simon e Stevie Wonder finora avevano vinto tre Grammy per il miglior disco. Il tutto, va sottolineato, con un album che era probabilmente il meno interessante della cinquina finalista: Sos di Sza, Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd di Lana Del Rey, The record delle boygenius e The age of pleasure di Janelle Monáe sarebbero stati per motivi diversi delle scelte più convincenti.

Taylor Swift si è presa la scena all’edizione 2024 dei Grammy awards, i più importanti premi dell’industria discografica statunitense. La cantante di West Reading si è aggiudicata il premio più importante, quello per il miglior disco dell’anno, con Midnights , il decimo lavoro della sua carriera. E ha vinto anche quello per il miglior album pop vocale. Con un’abile mossa comunicativa, durante uno dei discorsi di ringraziamento Swift ha annunciato l’uscita di un altro album: The tortured poets department, in arrivo il 19 aprile.

L’edizione di quest’anno dei Grammy awards è stata dominata dalle donne, in particolare nelle categorie principali. In quella per la migliore canzone ha trionfato Billie Eilish con What was i made for?, delicata e malinconica ballata al pianoforte scritta per la colonna sonora di Barbie di Greta Gerwig, che ha battuto un altro brano del film, Dance the night di Dua Lipa. Anche in questo caso, forse, la giuria poteva scegliere meglio. What was i made for? è un buon pezzo, ma forse inferiore ad altri singoli pubblicati finora da Eilish. Sza con Kill Bill, Lana Del Rey con A&W e Miley Cyrus con Flowers avrebbero meritato la statuetta più di lei, anche se Cyrus si è più che consolata con l’importante premio per la registrazione dell’anno (record of the year). Il riconoscimento per il miglior disco rock è andato invece ai Paramore (This is why).

Uno dei fatti notevoli della cerimonia di premiazione del 4 febbraio – che si è tenuta alla Crypto.com Arena di Los Angeles ed è stata presentata da Trevor Noah, mentre la California era messa in ginocchio dal maltempo – è stato l’affermazione delle boygenius, il gruppo formato dalle tre cantautrici Julien Baker, Phoebe Bridgers e Lucy Dacus. Le boygenius hanno conquistato la statuetta per il miglior disco rock (The record), per la miglior canzone alternative (Not strong enough, un brano che ci ricorda ancora una volta quanto sia grande l’influenza dei Cure su tanta musica che ascoltiamo tutti i giorni).

Phoebe Bridgers si è aggiudicata anche il premio per la miglior performance di un duo pop insieme a Sza per il brano Ghost in the machine. A proposito di Sza, la cantante rnb è la grande sconfitta dei Grammy: era quella con più nomination (nove), ma torna a casa solo con tre statuette, tutte nelle categorie minori, come il miglior brano rnb (Snooze). Un’altra freccia nell’arco di chi sostiene che la giuria dei Grammy faccia fatica a premiare artisti neri per il miglior disco dell’anno.