Liberato parla per la prima volta con la sua voce e rivela finalmente una parte di sé (anche la sua identità? Per rispetto della produzione, non facciamo spoiler). Dal punto di vista stilistico, il lungometraggio mescola diversi linguaggi: Il segreto di Liberato è al tempo stesso un documentario musicale, che racconta i concerti del 2023, quelli del tour europeo a Berlino, Parigi e Londra, la tripla data a piazza del Plebiscito a Napoli e spiega la genesi del progetto. E poi c’è il linguaggio dell’animazione, curata da Giuseppe Squillaci e Lorenzo Ceccotti, in arte Lrnz, che prende in prestito l’estetica di Hayao Miyazaki per raccontare l’infanzia e la gioventù (romanzata?) del cantante. Lo vediamo da bambino con una maschera di Pulcinella al fianco del nonno, direttore di una piccola orchestra dentro la chiesa di Santa Maria di Materdei che suona Era de maggio; in seguito lo ritroviamo ragazzo, mentre muove i primi passi nel mondo della musica inseguendo il mito dei Daft Punk. Nei titoli di coda c’è anche un brano inedito del cantante, intitolato Lucia (Stand by me) .

“A Napule tutt’ quant’ tenimm’ ‘nu segret’”, dice Liberato all’inizio di Il segreto di Liberato, il documentario di Francesco Lettieri e Giorgio Testi che racconta la storia del cantante napoletano, diventato negli ultimi anni un personaggio di culto della musica italiana, pur non avendo svelato mai il suo volto. Il film sarà nei cinema solo per una settimana a partire, ovviamente, dal 9 maggio, come il titolo di uno dei brani più famosi del cantante.

“In questi anni ci hanno proposto qualsiasi cosa: un libro, una serie, un documentario, le figurine. Liberato però è stato bravo a non svendersi”, racconta Francesco Lettieri in collegamento su Zoom dalla sua casa di Pozzuoli. “A un certo punto è arrivata la società di produzione Be Water, che ci ha proposto l’ennesimo documentario. Abbiamo posto una condizione, pensando che ci avrebbero detto di no: fare una cosa tipo un anime giapponese ambientato a Napoli. In genere le produzioni scappano quando sentono la parola animazione e invece loro ci hanno detto di sì. Siamo partiti dall’idea di raccontare una storia, più che di fare un documentario musicale, cercando una struttura meno lineare possibile. Personalmente, mi sono ispirato a È morto Cattelan! Evviva Cattelan! e a Exit through the gift shop di Bansky. Non sono un fan dei documentari musicali classici, piuttosto di quelli true crime. Con questo progetto abbiamo cercato di fare qualcosa non solo per i fan di Liberato, ma anche per tutti gli altri. Il fatto di poter giocare sul mistero legato alla sua identità, poi, ci ha aiutato. Era un po’ come un giallo”.

Come racconta lo stesso regista in una scena del film, il fenomeno Liberato è cominciato da un messaggio in caps lock ricevuto da un profilo anonimo: “UEUE”. Quando Lettieri ha risposto “Chi sei?”, la replica è stata semplicemente “TE POZZ’ MANNÀ ‘NU PIEZZ’?” (posso mandarti un pezzo?), alla quale è seguito l’invio di un file chiamato “9-5.mp3”. Era Nove maggio, il primo brano pubblicato da Liberato nel 2017 con a un video girato con un budget piuttosto basso dallo stesso Lettieri insieme a un collettivo formato da amici, quelli che al tempo si facevano chiamare Cazzimma brothers. Solo in un secondo momento, come spiega il film, è entrata in gioco l’etichetta romana Bomba dischi, la stessa di Calcutta e Ariete.

“La produzione del documentario è cominciata proprio durante il tour europeo”, prosegue Lettieri, accarezzandosi la barba scura. “Di solito il documentario su un musicista è costruito sulle riprese dei concerti e sull’intervista all’artista. Non potendo intervistare Liberato, perché lui non rilascia mai dichiarazioni, abbiamo sfruttato le immagini del backstage delle esibizioni. E soprattutto ci siamo concentrati sulle persone che hanno lavorato al progetto. Ai tempi alcuni, forse per invidia, parlavano di un progetto studiato a tavolino, finanziato dalla Nike e dall’Adidas (due marchi che compaiono nel video di Nove maggio) ma la realtà è esattamente l’opposto. Non ci sono mai state strategie di marketing dietro questa operazione, semplicemente delle idee che hanno funzionato”.