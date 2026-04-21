Cos’è oggi la musica di protesta? È Streets of Minneapolis, il brano di Bruce Springsteen contro gli abusi dell’Ice, l’agenzia federale per l’immigrazione che Donald Trump ha trasformato in uno strumento di terrore? È l’esibizione del portoricano Bad Bunny nell’intervallo del Super bowl, in cui il pop diventa strumento di celebrazione e di rivendicazione di un’identità autonoma dal colonialismo statunitense? È il concerto degli Strokes al Coachella, nel quale la band newyorchese ha proiettato sui megaschermi messaggi di denuncia sul ruolo della Cia nei rovesciamenti politici in America Latina e sui bombardamenti israeliani e statunitensi in Medio Oriente? Tutte queste cose, probabilmente.

Negli ultimi mesi in occidente stiamo assistendo a una rinascita della musica di protesta. Il secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca non poteva che avere un effetto simile, dopo che il presidente ha creato instabilità nel suo paese e ancora di più all’estero, tornando a una politica estera aggressiva che non si verificava da tempo.