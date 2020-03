Fino a poco tempo fa María Victoria usciva di casa al mattino con sette mazzi di chiavi nella borsa, il suo e quelli di altri sei appartamenti a Roma. Sette giorni su sette andava da una signora fino a pranzo, poi prendeva autobus, metropolitane o tram, e raggiungeva le altre case. Qualcuna era a San Lorenzo, vicino alla stazione Termini, e qualcun’altra tra San Pietro e il Gianicolo, dall’altra parte della città. In ognuna faceva le pulizie, metteva in ordine e stirava se ce n’era bisogno. Tutto questo fino a che l’epidemia di coronavirus non è peggiorata e il governo ha approvato una serie di provvedimenti per limitare gli spostamenti, vietare gli assembramenti e chiudere ogni attività non necessaria. Le persone si sono chiuse in casa, le strade si sono svuotate e lei è rimasta senza lavoro, senza ammortizzatori sociali e senza l’anonimato della folla che le permetteva di evitare di essere fermata e trovata senza documenti per restare in Italia.

Sono tante le persone nella sua situazione. Secondo le cifre ufficiali, le collaboratrici e i collaboratori domestici iscritti all’Inps sono 858mila. Secondo le stime della Cgil sono più di due milioni, in maggioranza donne, straniere e senza contratto. Su di loro si regge un lavoro che in Italia rende meno complicata la vita a milioni di famiglie, ma anche l’assistenza e la cura di tantissimi anziani, spesso malati o non autosufficienti. Eppure di loro non c’è traccia nel decreto che il governo ha emanato per affrontare le ricadute economiche dell’epidemia.

“Sono arrivata in Italia nel febbraio 2019 e ho sempre lavorato, amo il mio lavoro e le persone con cui collaboro, ma ora ho paura”, dice María Victoria, che ha preferito raccontare la sua storia usando un nome di fantasia. La donna vive con la madre e come tutti non sa come andranno le cose. Qualcuna delle persone per cui lavorava sta continuando a pagarla, qualcun’altra le ha detto che troveranno il modo di recuperare i soldi persi in queste settimane quando le cose torneranno normali, magari pagandola di più. Ma per ora, la sintesi che lei fa è questa: “Niente lavoro, niente soldi, niente permesso di soggiorno: è dura”.

Un settore trascurato

“Sono persone che aiutano milioni di famiglie italiane, ma il decreto ‘cura Italia’ le esclude espressamente”, dice Luciana Mastrocola, responsabile del lavoro domestico della Filcams-Cgil. Sul perché, è lapidaria: “Perché la coperta è corta e perché queste lavoratrici e questi lavoratori sono per lo più stranieri e dunque per loro c’è molta meno attenzione”.

Il provvedimento da 25 miliardi ha esteso la cassa integrazione in deroga a tutti, ma in uno specifico comma – il 2 dell’articolo 22 – dice che “sono esclusi i datori di lavoro domestico”. “Il sospetto è che si sia pensato di risolvere il problema nel solito modo”, ha scritto Tito Boeri su la Repubblica, “cioè puntando una volta di più sull’assistenza informale delle famiglie”. E più nello specifico delle donne, sulle quali nella maggioranza dei casi ricade questo tipo di impegno, fondamentale ma mai considerato come tale.