Quando il premier australiano Antony Albanese, laburista, alla fine di ottobre è andato alla Casa Bianca per il suo primo incontro con il presidente statunitense Donald Trump, era pronto a tutto. L’esperienza degli ultimi dieci mesi ha insegnato a chiunque varchi la soglia della sala ovale che il rischio di essere presi a pesci in faccia è alto. Ma Albanese aveva un asso nella manica che probabilmente lo rendeva più fiducioso di altri. L’incontro, infatti, è andato incredibilmente bene.

Cosa portava con sé il leader australiano? Un accordo sulle terre rare e i minerali critici, risorse sempre più centrali negli equilibri geopolitici di cui l’Australia detiene il 13 per cento dei giacimenti noti a livello globale. Nulla di paragonabile alle quantità a disposizione della Cina, che nel suo suolo ha la metà dei giacimenti noti e soprattutto ne domina la lavorazione, producendone i tre quarti del totale.

Questo vantaggio serve a Pechino come leva nella guerra commerciale con gli Stati Uniti e in generale spinge il resto del mondo a cercare fonti alternative per diversificare l’approvvigionamento. La tregua su cui il presidente cinese Xi Jinpinge Trump si sono accordati all’inizio di novembre nell’incontro in Corea del Sud consiste in particolare nel ritiro da parte di Pechino dei nuovi limiti alle esportazioni di terre rare e minerali critici annunciati a ottobre.