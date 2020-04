Se volete diventare dei maghi in cucina, questa ricetta è un trucco che potete imparare a fare facilmente, sperimentando diversi ingredienti e trovando alla fine la combinazione che più vi piace. Stupirete i vostri commensali con un ciambellone che alla vista sembra dolce e invece è salato. E vedrete che alla fine lo stupore sarà anche vostro, quando lo spazzoleranno in men che non si dica.

Mettete lo yogurt in una ciotola capiente e mescolatelo con le 4 uova, usando una frusta. Quando sono ben amalgamati, aggiungete lentamente la farina e il lievito istantaneo. Quando il composto sarà omogeneo aggiungete lo speck e i formaggi. Versatelo in uno stampo per ciambelle imburrato e cuocetelo in forno a 180° C per circa 30 minuti. Per controllare che sia cotto, infilate uno stuzzicadenti o uno spaghetto, quando lo estraete deve essere asciutto. Potete usare il salume e i formaggi che preferite e aggiungere un pizzico di pepe e noce moscata.