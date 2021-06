In tutto il mondo il giornalismo deve fare i conti con una crisi di fiducia. I motivi di questo fenomeno sono numerosi e vari. Prima di tutto, le persone che si fanno eleggere per poter rubare e appropriarsi delle risorse pubbliche attaccano i giornalisti per nascondere le loro malefatte. In Sudafrica i politici beccati con le mani nel sacco si difendono dicendo che si tratta di “notizie false”, per screditare i giornalisti e sviare l’attenzione dell’opinione pubblica. C’è anche chi non si fida dei mezzi d’informazione perché è convinto di essere a sua volta un giornalista, solo perché ha un profilo sui social network. La sfiducia aumenta quando i mezzi d’informazione non riescono a riflettere le esperienze di vita e la voce dei comuni cittadini.

A volte, però, anche i giornalisti non si dimostrano all’altezza del loro mestiere. Non tutte le storie sono facili da raccontare. Alcune sono complesse, dipendono da informazioni riservate, presentano molteplici punti di vista, vari protagonisti o vengono da fonti da cui non bisogna farsi manipolare. Ma ci sono storie che è impossibile fraintendere, e tra queste dovrebbe esserci la notizia del parto di dieci gemelli.