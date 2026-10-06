Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Charlotte, 39 anni.

“Ogni volta che mi ritrovo accanto a lei, ho voglia di prenderle il viso tra le mani per baciarla. Ma non oso farlo perché lei ha quindici anni più di me, dirige la casa editrice in cui sto facendo uno stage e io non ho mai avuto una relazione con una donna. Incapace di accettare il mio desiderio per Zoé, mi accontento del piacere di sfiorarla quando siamo sedute l’una accanto all’altra o quando le passo vicino. So che vive con ‘qualcuno’, a volte dice ‘una persona’. In ogni caso, non specifica mai né il genere né il nome di questa persona. In segreto mi concedo di sognare che le piacciano le donne.

Due settimane dopo la fine del mio contratto, sono invitata a una festa per celebrare le ultime pubblicazioni a cui ho partecipato. Mi vesto completamente di nero, scelgo scarpe con i tacchi e infilo al dito medio un anello tuareg di cui vado molto fiera perché è un pezzo unico, una specie di portafortuna. Per timidezza saluto rapidamente Zoé e mi dedico ad altre cose chiacchierando con gli altri, anche se continuo a tenerla d’occhio, attenta a ogni suo minimo movimento.

Mentre la festa è in pieno svolgimento, lei si dirige verso di me e con un sorriso travolgente mi porge una busta. ‘Aprila quando sarai tornata a casa’, sussurra prima di allontanarsi. Il cuore comincia a battermi all’impazzata, la vista mi si annebbia, le mani mi tremano. Ho la sensazione che quella busta contenga qualcosa di importante. Rispetto il suo desiderio e nel guardaroba infilo il biglietto nello zaino. Ho un unico desiderio: leggerlo.

Tornata a casa dei miei genitori, una volta chiusa la porta della mia stanza, apro la sua lettera scritta a mano. Una pagina fronte e retro, l’inchiostro blu, alcune parole dal tratto più marcato di altre, degli spazi che sembrano esitazioni. È una lettera piena di emozione che suona come una confessione: ‘Un solo essere vi manca, e tutto è spopolato’, conclude. Per la prima volta, sento la forza della celebre frase di Alphonse de Lamartine.