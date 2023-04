Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 44 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni circa. Lo trovate in edicola, oppure potete abbonarvi .

A pagina 56, però, scopriamo che questa operazione non va mai fatta durante il fine settimana: sono giorni da dedicare all’ozio completo e non bisognerebbe fare proprio nulla, neanche i compiti. Ditelo agli insegnanti.

A pagina 28 invece si parla di moda ultrarapida: comprare dei vestiti che costano pochissimo non sempre è una buona idea. Un nuovo giornale per bambine e bambini che arriva dalla Svezia, e che abbiamo scoperto questo mese, racconta le conseguenze ambientali dei nostri acquisti. L’articolo contiene anche la regola d’oro per evitare di comprare cose inutili: tenere in ordine l’armadio. Sembra un consiglio banale, ma in questo modo si evita l’acquisto di doppioni infiniti di magliette, felpe, mutande e calzini.

Quando durante la lavorazione di questo numero abbiamo letto che il piovanello maggiore, un piccolo trampoliere dalla testa rossastra, è in grado di volare per 16mila chilometri quasi non riuscivamo a crederci. Voi li avete mai fatti 16mila chilometri a piedi? È più o meno la distanza che c’è tra Napoli e Sydney, in Australia.

Un momento imbarazzante/A scuola

di Cristina Portolano

In copertina/L’autostrada degli uccelli

Ogni anno, in primavera e in autunno, miliardi di uccelli volano da una parte all’altra del pianeta in cerca di cibo, seguendo degli itinerari precisi. Uno di questi è la rotta atlantica.

Muse, Stati Uniti

Domande incrociate/Fratelli

di Claudio Rossi Marcelli

Fumetto/Moon kids, episodio n. 6

di Davide Morosinotto e Beatrice Galli

Economia/Vestiti in fumo

Comprare dei vestiti che costano pochissimo può sembrare un vero affare! Ma in realtà non è così. Spesso finiscono in breve tempo nella spazzatura.

Svenska Dagbladet Junior, Svezia

Fumetto/In un forno di Atene

di Mikkel Sommer

Scienza/Curiosità incredibili

La geografia è una materia affascinante. Spaziando dagli oceani profondi fino alle vette più alte delle montagne, racconta la storia della Terra e delle forze che le danno forma.

Zme Science, Romania

Attualità/Tre anni di covid

I ristoranti e i cinema sono pieni e le persone hanno ricominciato a viaggiare. Le cose sono tornate alla normalità?

The New York Times for Kids, Stati Uniti

Internazionale Kids a Reggio Emilia

Consigli per salvare il pianeta

di Eleonora Degano

Fumetto/Lost in scroll

di Kristanadjaja e Surcouf

Confronto/Punti esclamativi

The Week Junior, Regno Unito

Gioco/Terme su Marte

Biscoto, Francia

Scienza/Viva la pigrizia

The Day, Regno Unito

Sport/La corsa nel fango

di Giorgia Bernardini

Portfolio/Il fiume che scompare

di Jonas Kako

Filosofia/Cos’è una società queer

di Ilaria Rodella

In chat con/Alice Quattrocchi

Esercizi di scrittura/Lettere dal passato

di Susanna Mattiangeli

L’ultima