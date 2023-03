Il 12, 13 e 14 maggio si terrà la terza edizione del festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia. Tre giorni di incontri e scoperte per parlare di ambiente, fumetti, musica, filosofia, scienza, attivismo e molto altro. Il festival è per un pubblico dai sette anni in su, ma sono benvenute le persone di ogni età. Gli incontri sono gratuiti e si svolgono tra i Chiostri di San Pietro, il Palazzo dei Musei, il teatro Cavallerizza, il teatro Valli, la Fonderia e il Mapei Stadium. Nel programma il Palazzo dei Musei è chiamato “museo”. Gli incontri durano circa 50 minuti, mentre i laboratori durano un’ora e mezza. Gli incontri sono ad accesso libero, fino a esaurimento posti. Per i laboratori è necessaria la prenotazione online, cliccando i link qui sotto che saranno attivi dal 24 aprile. Il programma potrebbe subire cambiamenti. Ci vediamo a Reggio Emilia!

Programma del festival

Venerdì 12 maggio ANTEPRIMA

Tre incontri con gli autori riservati alle scuole 10.30 Chiostro grande

La ragazza della luce

La vita di quattro ragazzi a Londra durante i bombardamenti del 1940.

Con Anna Woltz

In inglese, traduzione consecutiva

Scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci 11.00 Chiostri, lab aperto

Il figlio del mare

Nel 452 dC Pietro conduce una vita tranquilla. Ma un giorno un cavaliere porta una notizia: arrivano gli unni!

Con Davide Morosinotto

Scuole secondarie di primo grado Leonardo da Vinci e Alessandro Manzoni 12.00 Chiostro grande

Esercizi di scrittura

Una rubrica per chi ha un sogno nel cassetto: scrivere un libro.

Con Susanna Mattiangeli

Scuole primarie Ada Negri e Matilde di Canossa 17.30 Chiostro grande

APERTURA Benvenute e benvenuti

Inaugurazione del festival

Luca Vecchi sindaco di Reggio Emilia con

Martina Recchiuti e Alberto Emiletti, Internazionale Kids a seguire:

ATTIVISMO Semi in tasca

Fare attivismo significa coltivare idee per cambiare il mondo che ci circonda.

Con Alice Quattrocchi

Traduzione in Lis 18.30 Musei, portico marmi

LABORATORIO La t-shirt che t-piace

Personalizza una vecchia maglietta con una stampa lampo! Portane una di cotone, preferibilmente usata, pulita e a tinta unita.

Con Teresa Sdralevich 18.30 Chiostri, lab aperto

IN REDAZIONE Esercizi di scrittura

Una rubrica per chi ha un sogno nel cassetto: scrivere un libro.

Con Susanna Mattiangeli 18.30 Chiostri, sala delle colonne

LABORATORIO Conservare al fresco

Agli adulti non far sapere quanto è buono l’aceto balsamico sul parmigiano reggiano.

A cura di Pause atelier dei sapori in collaborazione con l’Accademia dell’Aceto Balsamico Terre di Canossa 18.30 Musei, c-lab

LABORATORIO Elettrofrutta sound

Hai mai suonato in un’orchestra fatta di strumenti digitali e frutta? Non è necessario conoscere la teoria musicale.

Con Andrea Fiorito

La frutta è offerta da Alce Nero 21.00 Chiostro grande

CINEMA Ciack, si ama

I film ci aiutano a parlare di amore e romanticismo, senza differenze di età o stereotipi di genere.

A cura di CinematograFica

Sabato 13 maggio

*** 10.00 Chiostro grande

IN REDAZIONE Cruciverba dal vivo

Dall’uno orizzontale al venti verticale, risolviamo un cruciverba gigante insieme all’autrice.

Con Susanna Mattiangeli 10.00 Chiostro piccolo

AMBIENTE La compagnia dei peperattoli

La differenziata fatta male genera mostri, vieni a creare il tuo.

Il laboratorio continua ininterrottamente fino a domenica alle ore 16. Non serve prenotazione.

In collaborazione con Iren, da un’idea di Teresa Sdralevich 10.30 Musei, c-lab

LABORATORIO Elettrofrutta sound

Hai mai suonato in un’orchestra fatta di strumenti digitali e frutta? Non è necessario conoscere la teoria musicale.

Con Andrea Fiorito

La frutta è offerta da Alce Nero 10.30 Chiostri, sala delle colonne

LABORATORIO La saggezza della folla

Troviamo insieme idee concrete per cambiare il mondo, da subito.

A cura di Digital freaks 10.30 Chiostri, lab aperto

LIBRO Mondi

Un albo illustrato per riflettere sulla fragilità e la forza che convivono in ogni essere vivente.

Deborah Soria intervistaValentina Rizzi e Luca Caimmi 11.00 Musei, portico marmi

LABORATORIO La t-shirt che t-piace

Personalizza una vecchia maglietta con una stampa lampo! Portane una di cotone, preferibilmente usata, pulita e a tinta unita.

Con Teresa Sdralevich 11.00 Mapei Stadium

INTERVISTA Late morning show

Lo stadio è il posto perfetto per parlare di stelle.

Riccardo Cotumaccio intervista Amedeo Balbi

In collaborazione con Mapei Stadium A seguire è possibile partecipare anche a

SPORT Sabato allo stadio

Gita di mezz’ora dagli spogliatoi alle tribune per scoprire i segreti di uno stadio.

In collaborazione con Generazione S 11.00 Portici del chiostro grande

TECNOLOGIA Intervista all’intelligenza artificiale

Trova l’inghippo dentro l’algoritmo.

Con Pierfrancesco Romano 11.00 Musei, agorà

FORMAZIONE Parliamo di scrittura

Come allenare ragazze e ragazzi a scrivere senza paura.

Con Susanna Mattiangeli

Per insegnanti e genitori 11.00 Musei, fab-lab

LABORATORIO Occhio alle prospettive

Torce e lenti d’ingrandimento sono perfetti per capire l’architettura. Porta una macchina fotografica digitale.

A cura di Reggio Children 12.00 Chiostro grande

STORIA La ragazza della luce

La vita di quattro ragazzi a Londra durante i bombardamenti del 1940.

Con Anna Woltz

In inglese, traduzione consecutiva

Traduzione in Lis 12.00 Chiostri, lab aperto

IN REDAZIONE Domande incrociate

Per chi ha bisogno di un consiglio sulla scuola, gli amici o i social network. Rispondono un adulto e i lettori di Internazionale Kids.

Con Claudio Rossi Marcelli 14.00 Chiostri, lab aperto

IN REDAZIONE Chi l’ha detto?

Quante persone servono per scrivere un articolo e come si fa a capire quando è pronto.

Con Pierfrancesco Romano 14.00 Musei, portico marmi

LABORATORIO Edizione straordinaria!

Creiamo un numero personalizzato di Internazionale Kids in una piccola redazione.

Con Marta Russo e Alberto Emiletti 14.00 Portici del chiostro grande

AMBIENTE Consigli per salvare il pianeta

Le ultime ricerche scientifiche sui coralli, le alghe, le piante, gli spazzolini da denti e molto altro.

Con Eleonora Degano

In collaborazione con Iren 14.30 Musei, c-lab

LABORATORIO Educazione alla libertà

La libertà di movimento è un diritto garantito solo a una parte della popolazione mondiale.

A cura di Open Arms 15.00 Chiostro grande

FEMMINISMO Coraggiose

La storia di tre donne che hanno sfidato le convenzioni del loro tempo e hanno immaginato un futuro migliore.

Con Jennifer Guerra

Traduzione in Lis 15.00 Chiostro piccolo

FILOSOFIA A giocare con l’utopia

A volte le città sono fatte a caso. Per fortuna possiamo migliorarle!

A cura di Ludosofici 15.00 Musei, agorà

FORMAZIONE Parliamo di cinema femminista

Come educare a uno sguardo critico sul cinema, dall’intersezionalità all’equità, dai diritti alla giustizia.

A cura di CinematograFica

Per insegnanti e genitori 15.30 Chiostri, lab aperto

LIBRO Di cosa abbiamo paura

Un romanzo che parla di buio, di speranza e di grandi sogni.

Con Davide Musso 16.00 Portici del chiostro grande

SUDAFRICA Che ci fanno dei razzisti al potere?

Cosa succede se nella storia di un paese una parte della popolazione è discriminata per legge.

Con Veronica Fernandes 16.00 Musei, portico marmi

LABORATORIO Chiedimi cosa mi piace

Misuriamo lo spazio con il nostro corpo per capire cos’è il consenso.

A cura di Fammi capire 16.00, Teatro Valli, sala degli specchi

TEATRO Anche noi parliamo di Jamie

Chi è il protagonista del musical Tutti parlano di Jamie

Riccardo Cotumaccio intervista Giancarlo Commare 16.00 Musei, fab-lab

LABORATORIO Stamperia clandestina

Appuntamento nei sotterranei del museo per fare un giornalino scomodo.

Con Pietro Corraini 17.00 Chiostro grande

AMBIENTE Due miliardi di ragioni

Cosa pensano le ragazze e i ragazzi della crisi climatica? Una ricerca ha raccolto le loro voci.

Con Save the children e la redazione di Change the future 17.00 Chiostro piccolo

LABORATORIO Faccia a faccia

Hai mai parlato con un’opera d’arte? E con una fotografia? Raccontaci il tuo punto di vista davanti a una delle opere.

A cura di Fondazione Palazzo Magnani nell’ambito di Fotografia Europea 17.00 Chiostri, lab aperto

IN REDAZIONE Esercizi di fumetto

Una rubrica per chi ha un sogno nel cassetto: fare un fumetto.

Con Cristina Portolano

Traduzione in Lis 17.00 Musei, studiolo

LABORATORIO Biodiversità e bellezza

Ispirandoci alle collezioni del museo e agli scatti di Luigi Ghirri, indaghiamo il rapporto tra gli esseri umani e la natura.

A cura dei Servizi educativi dei Musei civici 17.30 Musei, agorà

FORMAZIONE Parliamo di notizie

Come fare un giornale in classe.

A cura della redazione di Internazionale Kids

Per insegnanti e genitori 17.30 Musei, c-lab

LABORATORIO Educazione alla libertà

La libertà di movimento è un diritto garantito solo a una parte della popolazione mondiale.

A cura di Open Arms 18.00 Portici del chiostro grande

DIRITTI Contro il carcere

Cos’è una prigione, com’è fatta una cella, chi sono le persone che ci finiscono e perché questo sistema, invece di proteggerci, rischia di creare altri criminali.

Con Giuseppe Rizzo 18.00 Chiostro piccolo

LABORATORIO A giocare con l’utopia

A volte le città sono fatte a caso. Per fortuna possiamo migliorarle!

A cura di Ludosofici 18.00 Musei, portico marmi

LABORATORIO Chiedimi cosa mi piace

Misuriamo lo spazio con il nostro corpo per capire cos’è il consenso.

A cura di Fammi capire 18.30 Chiostri, lab aperto

MUSICA Dietro le canzoni

La musica italiana da Sanremo alle playlist, dai grandi concerti ai brani sempre più brevi.

Con Patrizio Ruviglioni 19.00 Chiostro grande

FOTOGRAFIA Sgranate gli occhi

I migliori reportage fotografici da tutto il mondo

Con Mélissa Jollivet 20.30 Teatro Cavallerizza

TEATRO Be Opera!

Una performance interattiva che arriva direttamente da Amsterdam, con brani di Puccini, Verdi, Mozart, Delibes, Gounod, Monteverdi e Wagner.

Con Ton Meijer tenore

Marijje van Stralen soprano

Abigail Richards pianista

Nel quadro del programma FuturoPresente - Cultura giovanile tra Paesi Bassi e Italia 21.00 Musei, studiolo

LABORATORIO Biodiversità e bellezza

Ispirandoci alle collezioni del museo e agli scatti di Luigi Ghirri, indaghiamo il rapporto tra gli esseri umani e la natura.

A cura dei Servizi educativi dei Musei civici

Apertura straordinaria in occasione della Notte europea dei musei

Domenica 14 maggio

*** 10.00 Chiostro grande

CONFRONTO Tutte le forme di protesta vanno bene?

Secondo alcuni, quando si lotta per ottenere un cambiamento bisogna fare di tutto per attirare l’attenzione sulle ragioni della protesta. Secondo altri, ci sono dei limiti che non vanno oltrepassati. Tu che ne pensi?

Con Giacomo Petitti di Roreto

In collaborazione con Fondazione Pianoterra 10.00 Musei, fab-lab

LABORATORIO Stamperia clandestina

Appuntamento nei sotterranei del museo per fare un giornalino scomodo.

Con Pietro Corraini 10.30 Chiostri, lab aperto

FOTOGRAFIA Anche la fotografia ha una grammatica

E possiamo usarla per raccontarci.

Con Scatti precisi, Fabio Boni e Mélissa Jollivet

Traduzione in Lis 10.30 Chiostro piccolo

LABORATORIO Stop! Immagini in movimento

Le immagini possono prendere vita e raccontare storie con la tecnica dello stop motion.

A cura di Fondazione Palazzo Magnani nell’ambito di Fotografia Europea 10.30 Chiostri, sala delle colonne

LABORATORIO La saggezza della folla

Troviamo insieme idee concrete per cambiare il mondo, da subito.

A cura di Digital freaks 11.00 Portici del chiostro grande

TUNISIA Così vicina, così lontana

Si trova in Africa ma è a meno di cento chilometri dall’Italia. Un viaggio nel paese che ha ispirato il mondo arabo con la sua rivoluzione.

Con Catherine Cornet 11.00 Musei, c-lab

LABORATORIO Siamo tutti sulla stessa bici

Progetta e realizza la grafica di una bicicletta ideale con materiali di scarto.

A cura di Re Mida, il centro di riciclaggio creativo 12.00 Chiostro grande

FUMETTO Moon kids

Quello che avreste sempre voluto sapere sul fumetto ambientato nella stazione spaziale.

Claudia Guerini intervista

Beatrice Galli eDavide Morosinotto

In collaborazione con il gruppo di lettura di Internazionale Kids della libreria Mutty.

Traduzione in Lis 12.00 Chiostri, lab aperto

IN REDAZIONE Usiamo troppi punti esclamativi!!!

Oppure no? Vieni a votare dal vivo.

Con la redazione di Internazionale Kids

In collaborazione con Pianoterra 14.00 Chiostro grande

FOTOGRAFIA Colpo d’occhio

Le fotografie ci parlano, raccontano la realtà, ci fanno domande.

Con Alessia Tagliaventi 14.00 Chiostri, lab aperto

IN REDAZIONE Una risposta per

Com’è nato Internazionale Kids? E Internazionale? Come scegliete le copertine? E le notizie? 50 minuti per rispondere a tutte le vostre domande.

Con Giovanni De Mauro, Alberto Emiletti e Martina Recchiuti 15.00 Fonderia

DANZA Stravaganze in sol minore

Una ballerina e un baritono giocano con la danza, il canto e le filastrocche di Toti Scialoja.

Con Vittoria Franchina e Piersilvio De Santis

In collaborazione con la Fondazione nazionale della danza / Aterballetto 15.00 Portici del chiostro grande

ECONOMIA Anche la paghetta può essere ingiusta

Le disuguaglianze economiche tra maschi e femmine cominciano da piccoli e arrivano fino alla pensione.

Con Barbara Leda Kenny

Traduzione in Lis 15.00 Chiostri, sala delle colonne

FORMAZIONE Parliamo di tecnologia

Come mantenere un equilibrio digitale in famiglia.

A cura di Giulia Dall’Aglio

Per insegnanti e genitori 15.30 Chiostri, lab aperto

AMBIENTE Oro blu

Storie di acqua tra scienza e letteratura.

Con Andrea Vico

In collaborazione con Iren 16.00 Chiostro grande

COME SI DIVENTA Popstar

Scrivere, cantare, ballare, stare sul palco.

Patrizio Ruviglioni intervista Ditonellapiaga A seguire miniconcerto! (fine) ***

