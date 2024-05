Dall’immagine di copertina disegnata da Giacomo Gambineri avrete capito che in questo numero si parla di discussioni tra figli e genitori. A pagina 18 tre adolescenti svedesi raccontano le loro litigate in famiglia, che possono cominciare anche per un motivo banale come una camera in disordine o troppo tempo passato davanti al telefono. A volte però s’ingigantiscono e diventano dolorose. Per questo abbiamo tradotto l’articolo del giornale svedese Kamratposten: contiene una serie di consigli per imparare a discutere meglio.

A pagina 32 invece trovate un fumetto che racconta cosa sta succedendo nella Striscia di Gaza. Il testo è scritto dalla redazione, mentre i disegni sono di Sarah Mazzetti. L’idea è nata per rispondere alle richieste di chi vorrebbe leggere più articoli e fumetti sull’attualità. Visto che non sempre li troviamo sui giornali stranieri ne abbiamo commissionato uno, fateci sapere cosa ne pensate.

Infine un ringraziamento speciale a chi ha partecipato a maggio al festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia e a chi avrebbe voluto ma non ce l’ha fatta. Che dire: è stato bellissimo. Per consolarvi potete guardare le foto di Francesca Leonardi a pagina 37.