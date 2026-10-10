L’uso dei droni come armi nei conflitti è sempre più diffuso. In Ucraina e in Medio Oriente, ma anche in guerre meno raccontate come quelle tra esercito e ribelli in Mali, in Sudan o in Birmania. Quello che forse è meno noto è quanto questi robot assassini siano diventati ostacoli senza precedenti per giornalisti e fotografi.

In Ucraina, dove si stima che più della metà delle vittime sia causata da questi ordigni, la minaccia è ancora più grave, come hanno testimoniato Gaëlle Girbes e Tyler Hicks. “In tutta la mia carriera, non ho mai visto uno sviluppo tecnologico così rapido e così spaventoso”, afferma Hicks, che lavora per il New York Times. “Quando ho cominciato a seguire la guerra in Ucraina nel febbraio 2022, il conflitto era condotto con armi tradizionali. E a poco a poco sono arrivati questi piccoli droni, controllati da qualcuno davanti a un computer come se fosse un videogioco. È davvero sconvolgente vedere quanto abbiano invaso lo spazio aereo”.

La fotografa francese Gaëlle Girbes, che dal 2017 lavora come freelance nel Donbass, regione in gran parte occupata dalla Russia, fa il quadro della situazione: “Nel 2023 sono arrivati i droni Mavic che lanciavano granate e facevano a pezzi le loro vittime. Ma coprivano brevi distanze, da cinque a dieci chilometri al massimo; sapevamo quindi dove andare, dove fermarci. Poi l’orrore si è intensificato”.

Ben presto i droni sono stati in grado di trasportare mine anticarro e panetti di tritolo, e di causare così esplosioni devastanti. Poi sono arrivati nuovi modelli, del tipo Fpv (first person view) e molto più veloci, capaci di raggiungere i 150 chilometri orari all’ora. “Come un proiettile con gli occhi”, racconta Girbes.