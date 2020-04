Per molto tempo ho pensato di essere l’unico fortunato della mia famiglia, perché ero sfuggito al blocco di Wuhan.

È la città che considero casa mia. Ci ho vissuto per tutta la vita, prima di trasferirmi a Pechino per gli studi universitari e poi a New York. I miei genitori e mio nonno materno, che ha 82 anni, vivono ancora lì. Il 23 gennaio, quando la metropoli è stata isolata per contenere la diffusione del Sars-cov-2, la mia famiglia si è trovata in trappola insieme a milioni di altre perone, compresi quelli che erano tornati a casa per la settimana di vacanze del nuovo anno cinese.

Da New York, a migliaia di chilometri di distanza, ho partecipato in videochiamata alla cena di famiglia per l’anno nuovo. A causa delle misure di contenimento la tavolata non era grande come in passato. “È un bene che quest’anno tu non sia venuto”, mi ha detto mia madre.

Nelle settimane successive ho deciso che l’unica cosa che potevo fare era chiamare i miei familiari per assicurarmi che stessero bene. Al telefono gli ho ripetuto un’infinità di volte di indossare le mascherine e di lavarsi le mani. Loro hanno cercato di tranquillizzarmi dicendomi che andava tutto bene.

Studiare e cucinare

Quelle telefonate mi hanno aiutato a non perdere il senno. Anche se si trovavano in una situazione impensabile fino a quel momento, i miei familiari hanno continuato a mangiare a sufficienza, trovando persino il modo di divertirsi. Mio padre è stato nominato cuoco della casa, mentre mia madre ha approfittato del fatto di non poter lavorare per studiare inglese online e per pulire a fondo la casa.

Eppure, durante le nostre telefonate, ci sono stati momenti in cui ho avuto la sensazione di quanto la loro vita fosse stata sconvolta. Mio nonno ha problemi di udito e ha bisogno di un apparecchio acustico anche per fare una conversazione elementare. Cinque giorni dopo l’inizio del blocco, mia madre si è accorta che le scorte di batterie per l’apparecchio erano quasi finite. Ha provato a ordinarle online, ma le batterie non sono mai arrivate perché il trasporto di merci a Wuhan era stato interrotto per beni considerati non essenziali.

“Tra qualche giorno il nonno non potrà più sentire nulla”, mi ha confessato mia madre durante una telefonata, a febbraio. Non sono riuscito a elaborare una risposta. La possibilità che mio nonno sprofondasse in un mondo silenzioso, dopo che era già stato tagliato fuori da ciò che succedeva all’esterno, era troppo triste. Dopo la telefonata quel pensiero ha continuato a perseguitarmi per giorni. Fino a quando non si è presentato un problema ancora più grande.