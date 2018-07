Londra si prepara a un secondo referendum sulla Brexit

Ma l’idea di organizzare un nuovo referendum è di nuovo d’attualità. Per legge il governo di Theresa May non può approvare un accordo sulla Brexit senza l’approvazione dei parlamentari. E da due due settimane appare sempre più probabile che il parlamento rifiuterà ogni accordo. L’opposizione laburista ha stabilito sei condizioni che renderebbero accettabile l’accordo, e che sembrano concepiti per essere impossibili da approvare. Il partito conservatore, nel frattempo, è d’umore ribelle.

Altri sostengono che la popolazione abbia diritto alla possibilità di votare sull’accordo finale, che somiglierà poco all’allettante versione che era stata loro promessa. Eppure l’idea di un secondo referendum non è mai decollata. I sondaggi hanno rilevato solo una leggera variazione d’opinione a favore della permanenza nell’Ue e non c’è grande entusiasmo per un nuovo plebiscito, che sarebbe il quattro appuntamento elettorale su scala nazionale in altrettanti anni.

È dai tempi del referendum sull’uscita dall’Unione europea del giugno 2016 che i più ottimisti tra gli sconfitti hanno fatto pressione perché venisse organizzata una rivincita. Alcuni sostengono la necessità di una ripetizione sulla base del fatto che i fautori della Brexit hanno mentito durante la campagna elettorale, infrangendo la legge elettorale (il 17 luglio la commissione elettorale ha inflitto alla campagna ufficiale per l’uscita dall’Ue una multa da ottantamila dollari per aver deliberatamente ecceduto il tetto di spesa).

Questa settimana i tory che sostengono una Brexit dura hanno obbligato il governo a inasprire la sua posizione sulle questioni doganali, mentre una fazione di tory favorevoli alla permanenza in Europa lo forzava ad alleggerire la sua politica di regolamentazione in materia sanitaria. Altre sconfitte parlamentari sono state evitate di misura, in un caso per appena tre voti. È difficile immaginare che i parlamentari accettino il poco attraente accordo che May verosimilmente porterà da Bruxelles alla fine dell’anno. E, se non lo faranno, il Regno Unito potrebbe semplicemente uscire bruscamente dall’Ue il 29 marzo senza alcun accordo.

In molti a Westminster si chiedono quindi se l’unica possibilità di uscire dall’impasse sia rimettere la questione nelle mani della popolazione. Una soluzione potrebbero essere nuove elezioni. I portavoce del partito conservatore avrebbero detto ai loro parlamentari che il governo è deciso a convocare un nuovo scrutinio nel corso dell’estate, qualora questi si fossero opposti ad alcuni passaggi chiave del suo piano per la Brexit. Ma è verosimile che May, nota per i suoi insuccessi elettorali, corra un rischio simile? Secondo i sondaggi il partito laburista è leggermente avanti ai conservatori. In ogni caso una vittoria di misura di qualsiasi dei due partiti rischia di non risolvere l’attuale stallo parlamentare, poiché anche i laburisti sono divisi su quale sia il migliore approccio alla Brexit.

L’idea di un secondo referendum viene quindi proposta come un modo per ottenere una risposta chiara. Il 16 luglio Justine Greening, una degli ex ministri di Theresa May, ha proposto un referendum con tre opzioni: rimanere nell’Ue, accettare l’accordo raggiunto da May a Bruxelles, oppure uscire senza alcun accordo.