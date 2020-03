La pandemia non ha fermato del tutto lo sport. Ci sono ancora competizioni da seguire: nella serie a di calcio bielorussa si continua a giocare (il dittatore Aljaksandr Lukašenko ha consigliato alla popolazione di curarsi con vodka, saune e agricoltura); in Alaska si è appena conclusa l’Iditarod, l’annuale corsa con i cani da slitta (ha vinto il norvegese Thomas Waerner in nove giorni, dieci ore, 37 minuti e 47 secondi). Ma per chi non si rassegna all’idea di non poter vedere gli europei calcio, il tennis del Roland Garros e di Wimbledon, i playoff Nba, la box, la coppa del mondo di sci, il Giro d’Italia e le Olimpiadi, consigliamo ogni fine settimana (se sport dev’essere, che sia nei giorni consacrati) una partita, una corsa, una gara, un combattimento o anche solo un frammento che abbiano segnato gli ultimi decenni.

E dovendo cominciare da qualche parte, cominciamo dai capisaldi. Maradona.

Il filmato, piuttosto famoso, se rivisto oggi assume una luce nuova. Il 19 aprile 1989, a Monaco di Baviera, sta per disputarsi la semifinale di ritorno di Coppa Uefa tra Bayern e Napoli. Da qualche anno il Napoli è stabilmente ai vertici del campionato italiano (uno scudetto già vinto, un altro arriverà a breve), ma non è abituato ai grandi palcoscenici europei. Durante la fase di riscaldamento, per qualche imperscrutabile e provvidenziale motivo, dagli altoparlanti parte un celebre pezzo del gruppo austriaco Opus. La canzone s’intitola Live is life, ma per tutti è stata e sarà sempre “Life is life”. La vita è la vita.