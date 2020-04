I Tiny desk concerts sono una serie di concerti organizzati dall’ala musicale della National Public Radio, insostituibile emittente non commerciale statunitense. Di solito si tengono negli studi della radio, che però di questi tempi sono ovviamente chiusi, così sono nati i Tiny desk home concerts, riservati agli artisti che vogliono esibirsi da casa loro. Ne ha appena fatto uno Ben Gibbard, che dopo una bella carriera come cantante e chitarrista di Death Cab For Cutie e Postal Service, e finita la parentesi come ¡All-Time Quarterback!, ora si esibisce per conto suo. Ha dedicato un pezzo, la #canzonedelgiorno, alla quarantena, e lo usa per aprire il suo Tiny desk home concert da Seattle. Gli voglio sempre bene.