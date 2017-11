Ad andare a votare si impara da piccoli

Gli interventi non consistono certo nell’offrire informazioni mnemoniche di educazione civica: per l’intero ciclo della scuola elementare, ai 446 bambini coinvolti negli interventi educativi, si insegna, sia a scuola sia con interventi extrascolastici, a sviluppare attivamente le competenze sociali, la comunicazione, la comprensione delle emozioni, l’autocontrollo, la capacità di affrontare problemi di tipo relazionale e quella di impegnarsi per ottenere risultati positivi.

Lavorare in anticipo Fast Track parte nel 1992 con l’obiettivo di verificare se è possibile aiutare i bambini (specie quelli a rischio di abbandono scolastico e comportamenti antisociali) e migliorare il loro benessere futuro. A partire dal primo anno delle elementari il progetto coinvolge 891 alunni, su metà dei quali si attuano interventi educativi, mentre l’altra metà non riceve alcun sostegno attivo e funge da gruppo di controllo.

“Votare è un atto fondamentale della democrazia”, dice Holbein, “e se ci sono ineguaglianze all’atto del voto, queste si rifletteranno nelle scelte politiche che sono frutto di quel voto”. Convinto dell’importanza della questione, e di fronte all’evidenza che invitare gli adulti riottosi ad andare a votare non ha grandi effetti, Holbein si pone due domande: può essere più efficace lavorare in anticipo, sui bambini e gli adolescenti? Se sì, le competenze sociali possono essere rilevanti in termini di sviluppo della propensione al voto?

Ma c’è, nei dati che riguardano Fast Track, anche un altro risultato virtuoso, e del tutto inatteso dagli stessi ricercatori: anche se sono passati molti anni dalla conclusione del progetto, gli alunni che hanno sviluppato migliori competenze sociali, da adulti vanno a votare con maggior frequenza e costanza dei loro analoghi del gruppo di controllo. L’incremento è rilevante soprattutto tra chi proviene dalle fasce più povere, storicamente meno propense al voto.

Così (e anche questa è una bella storia) la ricerca svolta dal giovane docente dello Utah finisce anche sulla rivista dell’università di Berkeley, sull’American Political Science Review dell’università di Cambridge e sul Washington Post.

Tutto ciò ci dice un paio di cosucce interessanti anche per il nostro paese, dove ci stiamo dimenticando che la conquista del voto per tutti è importante. E che è un fatto recente, recentissimo (una manciata di decenni) per le donne, che accedono al voto per la prima volta solo con le elezioni del 10 marzo 1946. Per i maschi, invece, il diritto universale a votare risale al 1918. In entrambi i casi dopo una guerra, comunque.

Alle prime votazioni per il parlamento, nel 1948, partecipa un impressionante 92,2 per cento degli elettori. Dunque, in Italia l’astensionismo è un fatto piuttosto nuovo: lo sottolinea un articolo di Linkiesta, a partire del libro di Federico Fornaro esplicitamente intitolato Fuga dalle urne.