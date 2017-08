Emmanuel Macron rilancia la via diplomatica per la Siria

Macron ci lavora dall’inizio dell’estate e spera che tutte le potenze coinvolte nel conflitto si ritrovino intorno allo stesso tavolo anziché continuare a portare avanti un dialogo separato che inevitabilmente non porterà a nulla. Bisognava convincere i russi e gli americani, i turchi e i sauditi e tutti gli altri: il problema principale era trovare il modo di coinvolgere l’Iran in un momento in cui l’amministrazione Trump non vuole sentir parlare di un dialogo con Teheran. Ma questa difficoltà sembra ormai superata.

La pace non arriverà domani. È ancora troppo presto per parlare di una vera speranza, ma un tentativo di rilancio del negoziato è chiaramente meglio dello stallo politico e diplomatico a cui aveva portato questa guerra infinita.

Ci sono tre motivi per cui la Francia ha potuto aprire questa porta. Innanzitutto Emmanuel Macron ha saputo stringere un rapporto di fiducia con Donald Trump e Vladimir Putin. Gli Stati Uniti non avevano alcuna idea di cosa volevano o potevano fare in Siria e né i russi né gli iraniani hanno i mezzi per riportare il loro alleato Assad al potere. Quando la guerra non riesce a imporre la vittoria di uno schieramento, la diplomazia riprende piede.

Per il resto, Macron farà presente agli ambasciatori che i francesi, eleggendolo, hanno approvato la sua volontà di rilanciare l’unità dell’Europa. L’Unione europea, il serrare i ranghi, l’armonizzazione delle economie dell’eurozona, i suoi investimenti futuri nelle industrie d’avanguardia e i primi passi della difesa comune costituiscono il secondo asse di un discorso che non passerà in rassegna tutte le crisi internazionali ma affermerà le altre due priorità del nuovo presidente.

Una è la difesa di quello che Macron definirà il “bene comune”: il pianeta, l’ambiente, gli ideali dell’illuminismo e della libertà. L’altra sarà la difesa degli interessi della Francia, economici, politici ma anche culturali e linguistici.

(Traduzione di Andrea Sparacino)