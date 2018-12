Gli errori del popolo sovrano

Il popolo è sovrano. Questa è la regola su cui si basa la democrazia, regime imperfetto, discutibile e discusso ma anche infinitamente migliore della monarchia, dell’oligarchia e della dittatura militare. La sovranità popolare è sacra, ma questo non significa che il popolo abbia sempre ragione.

Per esempio possiamo sostenere che il popolo americano non abbia dato prova di grande lungimiranza portando Donald Trump alla Casa Bianca. Oggi constatiamo che il popolo britannico ha sbagliato, andando contro il proprio interesse, quando ha deciso a maggioranza di uscire dall’Unione europea. I britannici hanno creduto alle bugie dell’estrema destra amica di Marine Le Pen, Viktor Orbán, Donald Trump e Matteo Salvini e alla promessa che dopo la Brexit sarebbero diventati più ricchi, più felici e più liberi di decidere la loro politica.

Era un messaggio semplice e seducente, ma alla fine si è capito che il Regno Unito dovrà scegliere tra due mali: uscire dal mercato unico e pagarne il prezzo o restare sottomettendosi alle regole e alle decisioni dell’Ue, su cui non avrebbero più alcuna voce in capitolo dopo aver abbandonato il club europeo. Non c’è da stupirsi. Nel Regno Unito come altrove, molti politici, economisti, giornalisti e persone di buon senso lo avevano previsto con grande anticipo. Bisogna essere ciechi per non accorgersi dell’evidenza.

La rabbia

Eppure il popolo non se n’è accorto, perché era più allettante credere nel radioso avvenire della Brexit, nel ritorno di un Regno Unito solitario e superbo come lo era stato fino alla prima guerra mondiale, quando era una delle due superpotenze mondiali insieme alla Francia. La nostalgia inebriante del passato ha colpito anche in Francia, dove il popolo, ancora una volta, sta sbagliando.

La rabbia manifestata dai gilet gialli, condivisa da molti francesi che sostengono le proteste, è tutt’altro che infondata. Al contrario, è un sentimento legittimo, perché effettivamente la disuguaglianza è aumentata enormemente dopo gli anni ottanta, quando ha trionfato il neoliberismo, mentre la riduzione delle distanze e la libera circolazione dei capitali hanno permesso alle grandi aziende di delocalizzare la produzione e imporre le proprie condizioni agli stati (in questo senso è insopportabile dover ridurre le tasse dei più ricchi e non perché sia giusto ma perché altrimenti potrebbero lasciare il paese portando con sé i loro patrimoni).