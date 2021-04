Mia figlia di 29 anni abita con noi anche se potrebbe permettersi di vivere da sola. Finora è stato normale e anche piacevole, ma adesso pensiamo che debba spiccare il volo. C’è qualche piccolo trucco per spingerla, amorevolmente, a farlo?– Lettera firmata

Tralasciamo per una volta i motivi economici che spingono milioni di giovani italiani a vivere con i genitori fino a trent’anni e diciamo che vostra figlia è quella che i francesi chiamano una Tanguy, dal protagonista dell’omonima commedia del 2001.

Nel film un ragazzone di 29 anni continua a rimandare il dottorato e costringe i genitori a una serie di stratagemmi per farlo sloggiare. Ma è tutto inutile: alla fine l’unica soluzione sarà offerta dalla famiglia di consuoceri cinesi, ben contenti di vivere tutti sotto lo stesso tetto con Tanguy e la loro figlia. Se non avete a disposizione una famiglia pronta ad adottare vostra figlia, ecco cinque modi per incoraggiarla a cambiare nido.