Il formato ideale per la musica dance (termine ombrello fin troppo ampio che raccoglie un variegato universo compreso tra la disco e l’edm) non è necessariamente l’album. La storia della dance è fatta di singoli, di ep, di remix, di versioni estese a 12”, di edit e re-edit, di misteriosi vinili senza etichetta riservati ai dj, di mixtape e di compilation. Raramente di album. Le eccezioni che vengono in mente sono dischi leggendari come I remember yesterday di Donna Summer (1977), C’est chic degli Chic (1978), Club classics vol. one dei Soul II Soul (1989) e Homework dei Daft Punk (1997). Ce ne sono certamente altri ma questi sono quelli che mi sono venuti in mente. E poi c’è Metro Area, l’ambizioso, straripante e fino a oggi unico album della coppia di produttori newyorchesi Morgan Geist e Darshan Jesrani.

Quella di Morgan Geist in particolare è una figura interessante e, come spesso capita nella dance, sfuggente. Ha debuttato nel 1997 con un album strumentale intitolato The driving memories, dedicato al ricordo della sorella morta in un incidente d’auto. Era un album di techno crepuscolare e piena di squarci lirici: sembrava la colonna sonora di un film che avrei visto volentieri. Ha poi lavorato usando diversi pseudonimi (Storm Queen il più noto) e ha remixato singoli per Rapture, Telex, Franz Ferdinand e per i miei preferiti, i canadesi Junior Boys, con il cui cantante Jeremy Greenspan, nel 2008 ha realizzato un album che vi consiglio vivamente di ascoltare, Double night time. L’ossatura della musica di Morgan Geist arriva dalla classica house di Chicago e della techno di Detroit, ma la sua vera forza è quella di trascendere i generi, di coglierne le caratteristiche essenziali e di rimescolarle fino a creare qualcosa di unico.

Il lavoro che fa con Darshan Jesrani in Metro Area è proprio questo ma allargando lo sguardo sulla musica dance a 360 gradi: non più strettamente house o techno ma anche disco, boogie, house, funk e jazz fusion vengono sezionati nelle loro particelle essenziali e riassemblati per creare una macchina tutta nuova. I Metro Area lavorano come dei genetisti, ibridando e innescando filamenti di dna di quarant’anni di musica da ballare, creando qualcosa di nuovo e luccicante, che suona familiare non perché sia nostalgico o rétro ma perché tocca delle corde profonde: quelle dei ritmi, delle sequenze e dei groove che ci fanno muovere. Metro Area è uno di quegli album che arrivano direttamente al cervello rettile di chiunque abbia almeno una volta in vita sua frequentato un club, una balera o una discoteca.