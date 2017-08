La principessa Diana e il sessismo dei giornali

In questi giorni siamo sommersi da programmi televisivi e articoli dedicati alla principessa Diana Spencer, morta il 31 agosto 1997. I mezzi d’informazione non ci hanno risparmiato nessun dettaglio della vita della principessa: l’infanzia, i figli, la bulimia, i vestiti, le borsette, la dieta, i gioielli, gli amanti e, soprattutto, il comportamento del principe Carlo e degli altri reali nei suoi confronti.

Molte di queste cose le abbiamo già lette in occasione dei precedenti anniversari della morte. L’unica novità è stata la pubblicazione, a luglio, del contenuto di alcuni nastri registrati dalla persona che le insegnava a parlare in pubblico. In queste registrazioni Diana dichiarava che lei e Carlo si erano visti solo tredici volte prima di sposarsi, che prima che il loro matrimonio andasse all’aria il principe voleva fare sesso solo ogni tre settimane e che, quando lo aveva messo alle strette a proposito della sua frequentazione con Camilla Shand, aveva risposto che si “rifiutava di essere l’unico principe di Galles senza un’amante”.

L’ossessione dei mezzi d’informazione di tutto il mondo per Diana Spencer non è diminuita, anche se solo i lettori che hanno più di trent’anni si ricordano bene quanto era famosa la principessa negli anni novanta. A vent’anni dalla sua morte, il suo viso e il suo nome su un giornale o sulla copertina di una rivista fanno vendere ancora molte copie.

Un’altra Marilyn

L’unico personaggio a cui è paragonabile è l’attrice Marilyn Monroe, che a 55 anni dalla sua morte è ancora capace di ispirare articoli, “rivelazioni”, e libri (su di lei ne sono stati pubblicati di più che su qualsiasi altra donna in tutta la storia). In vita (e in morte), queste due donne sono state (e sono) trattate dai giornali e dalle televisioni non solo come celebrità, ma come leggende.

Il fascino che esercitano è dovuto in parte al fatto che entrambe sono morte in circostanze così strane da alimentare le teorie del complotto. Le circostanze del suicidio di Marilyn, combinate con i suoi rapporti con il presidente Kennedy e suo fratello Robert, hanno fatto nascere delle ipotesi di omicidio. E la grande popolarità di Diana dopo il divorzio, a discapito della famiglia reale, ha suscitato il sospetto che l’incidente d’auto nel quale è morta non sia stato un incidente.

Io non ci ho mai creduto. L’autista era spericolato, e forse ubriaco, e quelli che credono alla teoria dell’omicidio mi devono spiegare come avrebbero fatto gli assassini (sempre identificati come uomini dei servizi segreti) a convincere Diana e il suo amante, Dodi al Fayed, a non indossare le cinture di sicurezza. Se lo avessero fatto, visto che erano seduti entrambi sul sedile posteriore di quella Mercedes, sarebbero sopravvissuti. Dopotutto la sua guardia del corpo la portava e, anche se era seduta davanti, non è morta.