Immaginate per un momento che sia la vostra famiglia: a guidarla sono i vostri nonni novantenni. I loro quattro figli sono vostra madre divorziata e tre zii. Uno degli zii ha sposato una donna di 13 anni più giovane di lui che era adorata da tutti ma che lui trascurava per portare avanti una relazione con una vecchia fiamma. Un altro zio è accusato di aver molestato delle ragazze minorenni. Netflix ha realizzato una serie tv che descrive vostra nonna come una donna anaffettiva, il figlio maggiore come un eccentrico debole e lamentoso e la sua seconda moglie come una stronza. Un cugino ha sposato una divorziata di origini miste che, a seconda dei punti di vista, è la vittima dello snobismo razzista della famiglia o una diva ipocrita ossessionata da se stessa. E poi, come se non bastasse, questa coppia rilascia un’intervista televisiva in cui afferma che la vostra famiglia gli ha reso insopportabile la vita.

Per fortuna, questa non è la vostra famiglia. È la famiglia reale britannica, una tribù di disadattati circondata da persone che eseguono ogni loro ordine, ridono di tutte le loro battute e s’inchinano sempre. Ma non è solo nei palazzi che viene coltivato questo egocentrismo. Anche l’industria televisiva statunitense incoraggia i personaggi famosi a ostentare questi comportamenti, insieme al disprezzo per la “gente comune” e a far sapere continuamente a tutti come si sentono sui social network. Quello che abbiamo visto in tv il 7 marzo, per gentile concessione della Oprah Winfrey Spa, è la dimostrazione di quello che succede quando queste due culture – apparentemente diverse, ma in qualche modo simili – si scontrano.

Accuse e segreti

L’intervista di Winfrey al principe Harry e a sua moglie Meghan Markle è stata un video blog di due persone fragili che hanno sfogato il loro risentimento. Sembrava più una seduta di psicoterapia che un’intervista. Non si è parlato del modo in cui trattano le persone che lavorano per loro, della loro ricchezza (39,7 milioni di euro), della loro casa (che vale 12,3 milioni di euro), del loro uso di jet privati mentre predicano la necessità di salvare il pianeta. Winfrey non ha chiesto a Markle della sua famiglia, con la quale non ha più rapporti tranne che con una persona. Invece abbiamo sentito una serie di frasi vaghe sul fatto che lei non si è sentita sostenuta dai reali (non ne dubito, l’empatia non è una caratteristica tipica dei Windsor); che le è stato tolto il passaporto (come faceva ad andare a New York a trovare gli amici resta un mistero); e che la sua vita, a causa della pressione che sentiva, era così insopportabile che ha pensato di suicidarsi.

Due momenti sono stati molto interessanti. Il primo, quando hanno detto che qualcuno della famiglia reale, facendo riferimento alle origini miste di Meghan, ha chiesto “quanto sarebbe stato scuro il bambino”. Harry si è rifiutato di dire chi ha fatto quest’osservazione, rendendo impossibile contestarla. Ha anche detto che la “stampa scandalistica britannica razzista” è stata “uno dei motivi” per cui hanno lasciato il paese, ancora una volta senza dare dettagli e facendo pensare al pubblico che qualsiasi critica a sua moglie fosse, per definizione, razzista. Tutto questo detto da un giovane che una volta ha pensato fosse divertente partecipare a una festa con al braccio una fascia nazista. Un altro momento significativo è stato quando Harry ha detto di sentirsi intrappolato. Si aveva l’impressione che da tempo, probabilmente da prima d’incontrare Meghan, Harry volesse rinunciare al suo titolo.