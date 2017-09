I metodi del nonno

È noto che ci sono sempre meno persone con cui prendersela, in caso di disservizio. Tanto per fare un esempio, se avete problemi con il gas, la luce, l’acqua o altro e avete bisogno di interventi da cui dipende la serenità della vostra vita, dovete buttare una quantità demoralizzante di tempo tra numeri verdi e siti web.

Non solo: le rare volte in cui invece che con una macchina riuscite a parlare con un umano, capite al volo che la persona con cui state dialogando non può fare altro per voi che chiacchiere standard. Ma voi siete caparbi e di tanto in tanto fate una capatina su internet. Qui può capitarvi di trovare finalmente una formula che sta lì apposta per rassicurarvi: la pratica è in lavorazione. Magnifico. Di colpo apprendete – non dopo un giorno, una settimana, ma mesi – che in qualche luogo misteriosissimo gente di buona volontà e di lunga esperienza si sta prendendo cura della vostra scartoffia lavorandosela con tutta la perizia necessaria. Naturalmente su quanto durerà ancora la lavorazione non si sa un tubo, anzi niente esclude che la pratica potrebbe aver bisogno di un cesello eterno.

Perciò, malgrado l’altissima tecnologia, vi rassegnate a ricorre ai metodi di vostro nonno. Cercate un amico di un amico di un amico che sa per quali vie rintracciare la pratica e dire con garbo: per favore, non gliela lavorate più, dategli una risposta.