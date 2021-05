A marzo Alexi McCammond, da poco nominata direttrice della rivista Teen Vogue, si è dimessa per le polemiche su una serie di tweet offensivi che aveva scritto dieci anni fa, quando aveva 17 anni. A gennaio Will Wilkinson ha perso il suo lavoro di vicepresidente del Niskanen Center, un centro studi conservatore, per un tweet satirico in cui diceva in modo ironico che i repubblicani volevano impiccare Mike Pence, che allora era vicepresidente. Wilkinson è stato sospeso anche dal suo incarico di editorialista del New York Times.

Discutere se queste sanzioni siano state giuste o meno è sbagliato, perché non si è trattato di verdetti ponderati presi nell’interesse della collettività, ma di azioni di aziende che fanno i propri interessi, e che hanno deciso che i loro dipendenti erano diventati un peso. Teen Vogue, che fa parte del gruppo Condé Nast, negli ultimi anni si è ricostruita una reputazione di rivista di sinistra ispirata a princìpi antirazzisti. Il Niskanen Center si fa forte della sua presunta influenza sui deputati del Partito repubblicano. Entrambe le aziende stavano cercando di proteggersi.

Questo suggerisce un modo diverso, e più utile, di pensare a quell’entità amorfa che chiamiamo cancel culture. In questi casi la “cancellazione” – una sorta di condanna all’ostracismo, realizzata attraverso il licenziamento o il boicottaggio economico – avviene quando le opinioni di un dipendente generano un’attenzione pubblica che minaccia i profitti, l’influenza o la reputazione del datore di lavoro. Non è una questione di wokeness, di coscienza politica e civile. Il motivo è economico, e i protagonisti sono le aziende proprietarie dei social network e i datori di lavoro delle persone che hanno perso il posto.

Stabilire dei confini fuori dai quali le opinioni non sono accettabili non è un fatto nuovo. Vi ricordate la rabbia dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 contro qualsiasi candidato non esibisse una spilla con la bandiera statunitense? Quello che è cambiato è il ruolo dei social network nel concentrare lo sdegno e nello spaventare i datori di lavoro. E anche questo è un problema economico, non culturale. Le piattaforme social e i proprietari dei mezzi d’informazione vogliono attirare persone verso i loro siti. Lo fanno, in parte, adattando le piattaforme, le homepage e gli articoli in modo da far emergere contenuti che fanno indignare il pubblico.

Fuori contesto

Charlie Warzel, mio ex collega al New York Times, indica la trending box di Twitter – una mappa aggiornata in tempo reale che mostra le parole chiave più discusse – come un esempio di questo fenomeno. Mostra bene come funziona la mano invisibile della tecnologia e dell’economia in quello che consideriamo un problema culturale. Spesso Twitter mette in evidenza qualcuno che ha detto qualcosa di stupido o di offensivo. O anche qualcuno che ha detto una cosa innocua, ma che semplicemente è stato frainteso.

La trending box diffonde dei messaggi concepiti per una specifica comunità a tutte le comunità. Il contesto originale del tweet scompare, e qualsiasi cosa potesse giustificarlo si perde. L’assenza di contesto è peggiorata da un’altra caratteristica di Twitter: la citazione, attraverso la quale, invece di rispondere alla conversazione originale, si estrapola un tweet e si scrive qualcosa di tagliente al riguardo. Così la trending box concentra le attenzioni su una singola persona, che sta già vivendo un brutto momento, e la funzione di citazione del tweet incoraggia gli altri a manipolare il messaggio.

Non è solo un problema dei social network. Basta guardare Fox News una sera per vedere un tripudio di notizie che portano problemi locali all’attenzione di tutto il paese senza avere alcun rispetto delle persone coinvolte. La Fox non è contraria alla cancel culture, vuole semplicemente controllarla.

L’ostracismo a volte è meritato. È giusto che esprimere un’opinione abbia delle conseguenze. Ma molte volte chi partecipa all’accanimento digitale non vuole colpire nessuno in particolare. Semplicemente interviene nella conversazione in rete di quel giorno. Critica un’idea offensiva, prende in giro qualcuno che se lo merita, va a caccia di retweet. Non sta cercando di far licenziare nessuno. Ma, sommando tutti i singoli tweet, a volte si ottiene questo.

I modelli economici delle aziende che traggono profitto dall’attenzione degli utenti si scontrano con gli incentivi dei datori di lavoro a evitare la cattiva pubblicità. Uno dei modi in cui i social network hanno cambiato strutturalmente la gestione delle grandi aziende è l’aver reso più difficile ignorare i problemi di pubbliche relazioni. Un’indignazione che un tempo si sarebbe manifestata in maniera relativamente discreta – attraverso lettere, email o telefonate – ora si scatena in pubblico. Si convocano riunioni in fretta e furia, si scomodano i dirigenti, ed è in queste situazioni che le persone vengono licenziate.