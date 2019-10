Ad astra: un’odissea non solo nello spazio

Il film di James Gray è il racconto quasi dolente di un mondo vecchio, quasi stanco, ma un po’ sonnambulo. Non è una stanchezza triste, forse leggermente mesta, nondimeno avvolta in una grande dolcezza onirica, in una malinconia altrettanto dolce, quasi proustiana, fatta cioè di reminiscenze, ma che si tinge sistematicamente di oscurità. Forse di una fine di tutto e del tutto. O forse di una possibile e inaspettata rinascita, di rovesciamento della ciclicità storica, della predestinazione, se guardiamo al finale. L’oscurità vista dallo spazio è però raccontata sotto il filtro dell’intimità. E la possibile rinascita, o ritorno alla nuova vita, si fa sempre grazie all’intimità. Il tornare alle origini e specularmente a un’idea di futuro, passa per la capacità di ritornare ai rapporti umani di base. A saperli (ri)sentire, a essere consci del loro infinito valore. Infinito e finito, una delle dialettiche che dominano il film.

Ad astra, luogo in cui viaggio nello spazio, viaggio onirico e viaggio nell’inconscio si equivalgono. Ma è un viaggio nell’inconscio filtrato dalla memoria, o meglio dai suoi lembi, che a loro volta equivalgono a lembi dello spazio, di meteorite o di comete, e viceversa. Forse avrebbe potuto essere sottotitolato “Laddove non arriva il Sole”. Perché qui si tratta di ritrovarlo il Sole. O meglio la vita, che senza il Sole, motore di tutto nel nostro sistema chiamato non a caso solare, sarebbe impossibile.

Questa impostazione sul registro dell’intimità la troviamo in ogni contesto della narrazione. Come per esempio la riunione con i capi militari dove viene chiesto al maggiore Roy McBride (Brad Pitt), un astronauta di alto livello, d’indagare su misteriose ondate di energia provenienti da Nettuno che inondano l’intero sistema solare e possono mettere a rischio la vita sulla Terra. Si ritiene possano essere connesse al Progetto Lima, che venne guidato dal padre di Roy, Clifford McBride (Tommy Lee Jones), scomparso 16 anni prima, proprio vicino a Nettuno, durante una missione alla ricerca di forme di vita intelligenti.

La sala del comando militare è quasi oscura, i militari sono pochi, il dialogo, piuttosto informale, è quasi ovattato. In Ad astra vediamo poca folla, se si tiene conto del genere di film, e comunque quella che c’è, come sulla base lunare, sembra lontana, inesistente. Tutto è visto fuori dal sé, per meglio rientrarci e magari ritrovarlo. Il narrare del protagonista esprime un sentimento di estraneità avvolta in una sorta di dolcezza un po’ sonnambula, come il lasciarsi andare di chi si lascia morire lentamente, ma con una qualche serenità, o come il lasciarsi cullare dall’oppio. Il monologo interiore di McBride sembra immerso in una dimensione narcolettica, che può provocare nello spettatore un sentimento straniante, perfetta specularità raggiunta dal film tra il dentro e il fuori. Perché quello di Ad astra è proprio un viaggio “dentro”. Dentro i meandri più neri del cosmo, dentro i labirinti della psiche, quindi estraneo al reale. O a quello che pare esserlo.

In questo viaggio quasi claustrofobico nel lato oscuro – di cui la metafora principe è certamente rappresentata dalla faccia nascosta della luna – è continua la presenza d’immagini in gran parte riconducibili a un unico leit-motiv visivo: quello del cunicolo, del corridoio stretto, magari colorato di rosso o arancio psichedelico, che equivalgono ad altrettante immagini simboliche di un viaggio labirintico negli inferi o nel limbo dell’inconscio. Gray nel rielaborare esplicitamente il Cuore di tenebra di Conrad – romanzo per antonomasia di esplorazione dell’oscurità umana attraverso l’esplorazione del mondo fisico – non compie un nuovo adattamento del romanzo in chiave cosmica. Piuttosto, costruisce una rievocazione della memoria mediante una narrazione rapsodica e mediante immagini contigue che sembrano di repertorio ma non lo sono, sembrano antiche e moderne, già viste e insieme nuove, espresse da una forma fotografica pastellizzata, una psichedelia fantascientifica esteticamente sgranata e porosa, almeno rispetto a 2001: odissea nello spazio di Stanley Kubrick, che ha inaugurato l’estetica psichedelica al cinema.