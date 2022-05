Era il 20 agosto del 2017, ma faceva abbastanza freddo per una serata di fine estate. Allo Sferisterio di Macerata, un teatro all’aperto di solito usato per i concerti di musica lirica, c’erano tremila persone arrivate dalle Marche e da altre parti d’Italia. Erano lì per sentire il concerto di Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead, organizzato per raccogliere fondi a favore del restauro dei beni culturali della regione danneggiati dal terremoto del 2016. Forse è proprio in quei momenti, quando Yorke e Greenwood si sono trovati da soli sul palco a rivisitare il repertorio della loro band, che sono nati gli Smile, il nuovo progetto dei due musicisti di Oxford insieme al batterista dei Sons of Kemet Tom Skinner. Il loro disco d’esordio, A light for attracting attention, uscirà il 13 maggio.

D’altronde sono sempre stati Yorke e Greenwood a imprimere le scelte decisive alla carriera della band. Furono loro, più di vent’anni fa, a partorire la svolta elettronica di Kid A, mentre il resto del gruppo aveva in mente di registrare un Ok computer parte 2. Fu Greenwood il primo a provare la strada solista con Bodysong, nel 2003, e Yorke lo seguì poco dopo, nel 2006, con The eraser. E sono di nuovo loro a dare uno scossone alla storia del gruppo con la nascita degli Smile, il cui nome è ispirato a una poesia dell’autore britannico Ted Hughes.

Non a caso A light for attracting attention è un disco molto familiare: potrebbe tranquillamente essere il decimo album dei Radiohead. Dal punto di vista compositivo, la formula è più o meno la solita: Yorke è il motore principale, ci mette la voce, le melodie e i testi, mentre Greenwood è l’architetto sonoro che permette alle costruzioni immaginate dal cantante di stare in piedi, sorreggendole ora con gli archi, ora con la sua chitarra.

In generale, vige ancora più del solito il minimalismo, come dimostra il brano di apertura The same: la voce di Yorke è sorretta solo da un piano, alcuni sintetizzatori e un paio di chitarre, mentre il cantante si lancia in un generico appello all’uguaglianza e all’unità (“People in the streets / please we are all the same”) a favore, probabilmente, della lotta al cambiamento climatico, una battaglia a lui sempre molto cara. Lo stesso si può dire di You will never work in television again, un brano costruito su chitarra, basso e batteria con echi di post punk anni ottanta, dai Fall ai Bauhaus. Anche questa è una canzone di protesta, che descrive una gioventù innocente nelle mani di una società di vecchi laidi (il testo li descrivi grassi come maiali, con un “piggy limbs” che fa venire in mente il “Kicking, squealing, Gucci little piggy” di Paranoid android). Ci sono bambini in catene dorate, sfruttati sessualmente (“bunga bunga or you’ll never work in television again” ci fa pensare a Berlusconi, ma quando ha scritto il testo Yorke forse aveva in mente anche lo scandalo di Jimmy Savile alla Bbc).