A un certo punto, verso metà del concerto al parco Giorgio Bassani di Ferrara, Bruce Springsteen canta più volte “And hard times come and hard times go”, i tempi difficili vanno e vengono, mentre esegue il brano Wrecking ball. Lo ripete con enfasi crescente, mentre gli strumenti dietro di lui crescono. In questo momento i tempi difficili non sono molto lontani, sono a meno di un’ora di auto da qui. Ci sono persone sommerse dall’acqua e dal fango, che hanno perso la casa o addirittura la vita (le vittime accertate dell’alluvione in Emilia-Romagna al momento sono 14). Al parco Bassani invece siamo immersi in una bolla, dentro uno spettacolo che sta girando il mondo e che stasera è qui, nonostante tutto. Anche se molte persone non sono riuscite ad arrivarci perché, se la viabilità in città non ha avuto problemi, i collegamenti con il resto dell’Emilia-Romagna sono in molti casi interrotti.

Il concerto di Bruce Springsteen del 18 maggio, che nei mesi scorsi aveva sollevato polemiche dopo che diverse associazioni ambientaliste si erano opposte alla scelta del parco Bassani, alla fine si è tenuto, anche se per molti, compreso il presidente della regione, si poteva cancellare o rinviare. Invece la prefettura, dopo aver fatto un’ispezione al parco la mattina, ha dato il via libera e gli organizzatori e il sindaco hanno deciso che era il caso di andare avanti. In città alcune persone erano d’accordo con loro, altre no.

Alcuni pensavano che non fosse il caso di mandare avanti lo spettacolo mentre una parte della regione, in particolare la riviera romagnola, fa i conti con il disastro (per chi volesse, si possono fare donazioni alla Croce rossa). Sul tavolo, oltre alle questioni etiche, ce n’erano evidentemente altre più pratiche. Visto che la prefettura aveva dato il via libera, annullare il concerto avrebbe probabilmente avuto un costo economico molto alto (anche se il promoter di Springsteen, Claudio Trotta, ha dichiarato che aveva stipulato un’assicurazione in grado di coprire i costi per un rinvio entro il 2024). Spostare la data nei prossimi mesi non era possibile, perché quello di Springsteen è un tour mondiale con un calendario molto fitto e, per ovvie ragioni, poco flessibile. E dal punto di vista organizzativo, va detto, ha funzionato tutto bene, al netto del fango, anche se forse la comunicazione prima dell’evento, vista la situazione, poteva essere gestita con più delicatezza. Bruce Springsteen, un po’ a sorpresa, non ha detto una parola sull’alluvione. Forse non era abbastanza informato sulla situazione, o forse ha preferito la sobrietà.

Scherzo del destino

E così il musicista del New Jersey ha portato di nuovo sul palco la fidata E Street Band a sette anni di distanza dall’ultima volta, di fronte a circa 49mila persone. E, per un brutto scherzo del destino, ha portato a Ferrara uno spettacolo che ruota attorno al tema della mortalità. Per carità, il concerto del Boss, come lo chiamano i suoi fan, è sempre una festa, una raccolta di successi tratti dal suo ampio catalogo dove non mancano Born in the U.S.A. e Born to run, dove si balla, dove le generazioni s’incrociano e vedi genitori esaltati che danno pacche sulle spalle ai loro bambini, come a dirgli: “Visto? Ti avevo detto che dovevi venire a vederlo!”.