Due presidenti assenti

Anche quando non accade granché, i giornali hanno bisogno di pubblicare notizie se vogliono continuare ad attirare pubblicità. Quindi mi ha fatto abbastanza piacere notare che si erano perse le tracce dei presidenti di due stati africani, Nigeria e Zimbabwe: entrambi stavano passando buona parte del loro tempo in ospedale all’estero, mentre i loro portavoce negavano che ci fosse qualcosa che non andava. La Nigeria è il paese più popoloso dell’Africa, nonché la principale economia del continente. Lo Zimbabwe è orribilmente povero e completamente al verde, ma il suo presidente Robert Mugabe è il leader africano che detiene il potere da più tempo. Mi bastava perciò intitolare l’articolo “Presidenti assenti”, scrivere alcuni pensieri arzigogolati su temi come il potere assoluto e l’irresponsabilità, e me ne sarei potuto tornare a casa presto. C’erano anche un paio di gustose citazioni con cui cominciare. Uno dei sostenitori del presidente nigeriano Muhammadu Buhari, il senatore Shehu Sani, ha pubblicamente avvertito che “le preghiere per il re Leone assente sono finite. Adesso le iene e gli sciacalli si stanno organizzando e complottano tra loro a bassa voce. Ancora senza sapere se il re Leone tornerà o meno”. Deliziosamente “africano”

La moglie del presidente Buhari, Aisha, ha dichiarato, sempre in pubblico, che sarebbe presto tornata a casa per fare le pulizie: “Dio ha esaudito le preghiere degli animali più deboli. Iene e sciacalli saranno presto cacciati fuori dal regno”. Che cosa deliziosamente “africana”. L’articolo si scrive praticamente da solo. Niente di più semplice. Troppo semplice, sfortunatamente, perché offre tutti gli stereotipi possibili sui presidenti africani inetti che si attaccano al potere per troppo tempo, portando alla rovina i loro paesi. Ma in realtà né Buhari né Mugabe sono dei ladri (anche se lo stesso non si può dire per alcune persone del loro seguito). La malattia di Buhari è davvero una sciagura per il suo paese, mentre una eventuale scomparsa di Mugabe non sarebbe a questo punto una tragedia per il suo sfortunato paese. La vita di Robert Mugabe è stata degna di una tragedia. Ha guidato la lotta per l’indipendenza dello Zimbabwe e un tempo era addirittura paragonato al sudafricano Nelson Mandela, un uomo saggio e generoso che ha ceduto la presidenza dopo solo cinque anni al potere per fare spazio alla generazione successiva.

Il presidente dello Zimbabwe Robert Mugabe a Matobo, nella provincia del Matabeleland Meridionale, il 25 febbraio 2017. (Jekesai Njikizana, Afp)

Ma per quanto sia stato abile, Mugabe non è mai stato saggio. Nei primi anni del suo governo lo Zimbabwe è fiorito , registrando alti livelli d’istruzione e di vita, ma ormai è al potere da 37 anni e le sue azioni sempre più arbitrarie hanno mandato allo sfascio l’economia. Poche persone hanno davvero un lavoro, l’iperinflazione ha distrutto la moneta nazionale e circa un quarto della popolazione è emigrato in cerca di lavoro, perlopiù in Sudafrica. Mugabe ha oggi 93 anni, ma dice di voler vivere e comandare finché ne avrà cento, e si presenterà sicuramente alle elezioni del prossimo anno, che saranno come al solito truccate. Sua moglie, Grace Mugabe, sostiene che dovrebbe candidarsi come “cadavere” se dovesse morire prima delle elezioni (ma potrebbe decidere di candidarsi direttamente lei stessa). E quindi il fatto che Mugabe si trovi attualmente in ospedale a Singapore, per la terza volta quest’anno, non causa una diffusa costernazione in Zimbabwe. I capi dell’opposizione si lamentano del fatto che “diriga lo spettacolo dal suo letto d’ospedale” ma non si preoccuperebbero se dovesse morire. Pensano infatti che niente sia peggiore di avere ancora Mugabe al potere. Però potrebbero sbagliarsi. La lotta per il potere, quando morirà davvero, potrebbe rivelarsi molto violenta.

