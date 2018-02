I robot possono diventare nostri colleghi di lavoro

A ridursi velocemente sono invece i posti di lavoro a medio reddito e non troppo specializzati, che un tempo davano da vivere a un’ampia e prospera classe media. L’automazione rende più fragili le società occidentali, come prevedeva il paradosso di Moravec. Spesso chi è disoccupato da poco trova un altro impiego, ma generalmente nel settore dei servizi a basso reddito. Sono queste persone impoverite della classe medio-bassa e del segmento più alto di quella lavoratrice a ingrossare le file delle rivoluzioni populiste.

In questo momento sono i posti di lavoro di medio livello che rischiano di sparire. Non le professioni o i posti di lavoro manageriali di alto livello, che richiedono sofisticate capacità sociali e intellettuali e che sono remunerate molto bene. E neppure i lavori sottopagati nel settore delle consegne o dei fast-food, anche se l’automazione finirà per eliminare anche questo tipo d’impieghi.

Negli anni ottanta Hans Moravec, un pioniere della ricerca sull’intelligenza artificiale, aveva osservato che “è relativamente facile fare sì che i computer abbiano prestazioni paragonabili a quelle degli adulti nei test d’intelligenza o giocando a dama, ma è impossibile attribuirgli le capacità percettive e motorie di un bambino di un anno”.

Il paradosso è che attività come i ragionamenti di alto livello che risultano complicate per gli essere umani sono facili per i robot dotati d’intelligenza artificiale. Abilità sensoriali e motorie semplici per un bambino di un anno, invece, sono assolutamente inarrivabili per i computer odierni. La cosa non dovrebbe sorprendere, in realtà: simili abilità negli esseri umani sono il prodotto di milioni di anni di evoluzione, e sono quindi perlopiù inconsce per noi.

E quindi i lavori nei quali i robot possono facilmente sostituirci sono quelli manageriali di medio livello e quelli manuali altamente ripetitivi, ovvero tutti quelli che potrebbe svolgere la classe media. Quel che rimane è un piccolo gruppo di ricchi (che possiedono i robot), una massa impoverita di persone che forniscono servizi di ogni tipo o non hanno alcun lavoro, e un livello di risentimento tra queste ultime che costituisce un eccellente carburante per le rivoluzioni populiste.

Questa visione distopica è molto comune oggi, come evidenziano bene la Brexit nel Regno Unito, l’elezione di Donald Trump negli Stati Uniti, i successi elettorali dei neofascisti (anche se non proprio le vittorie) nei Paesi Bassi, in Francia e in Germania. Lo stesso fenomeno ha buone probabilità di svolgere un ruolo importante nelle elezioni politiche di marzo in Italia.

E presto i robot saranno in grado di svolgere anche tutti gli altri lavori. Moravec e i suoi colleghi lavoravano con computer di trent’anni fa, macchine in realtà molto semplici e monocorde. L’intelligenza artificiale di oggi e di domani è installata su computer infinitamente più potenti, e che gli permettono attività molto diverse, come per esempio l’apprendimento profondo.