Una seconda opportunità per la Malesia

Mahathir Mohamad è sempre stato un personaggio interessante. È stato primo ministro della Malesia per 22 anni e, nonostante non si sia personalmente arricchito, molte persone a lui vicine hanno tratto grandi vantaggi da attività corrotte che Mahathir non ha fatto nulla per limitare.

È stato un autocrate spietato, ha fatto incarcerare il suo viceprimo ministro, Anwar Ibrahim, con delle accuse false di sodomia quando questi aveva invocato riforme politiche ed economiche nel 1998. Ma ha mantenuto le istituzioni democratiche fondamentali della Malesia quando l’odio interetnico minacciava di rovesciarle e ha lasciato il paese in buone condizioni economiche quando, nel 2001, è andato in pensione all’età di 75 anni.

Probabilmente non avrebbe mai immaginato di tornare al potere a 92 anni.

Come Mahathir, i politici che hanno preso il suo posto negli ultimi anni fanno parte dall’Organizzazione nazionale malese unita (Umno), un partito che sostiene di rappresentare l’etnia malay che ha dominato ogni singola coalizione al potere dal 1957 in poi. Mahathir ha criticato il partito di tanto in tanto, ma è rimasto leale all’Umno fino a che l’evidente corruzione dell’ultimo primo ministro, Najib Razak, lo ha spinto a lasciare il partito nel 2016.

Corruzione al potere

Le ruberie di Najib erano enormi e sfacciate. Sono 4,5 i miliardi di dollari scomparsi da un fondo d’investimento statale chiamato 1 Malaysian Development Berhad (1MDB), 700 milioni dei quali sono finiti nel suo conto personale (si è giustificato dichiarando che si trattava del regalo di un amico mediorientale). Molte altre persone del suo governo hanno sottratto ampie somme di denaro, ma solo Najib ha comprato uno yacht da cento metri dotato di eliporto e cinema.

I furti sono cominciati poco dopo che Najib Razak ha vinto le elezioni del 2008, ed entro quelle del 2013 erano così tanti i malesi convinti che qualcosa stesse andando terribilmente storto che la coalizione d’opposizione, guidata da Anwar Ibrahim (uscito di prigione nel 2004), ha ottenuto la maggioranza dei voti. Non è andato al governo, tuttavia, poiché il sistema elettorale della Malesia ha dato la maggioranza di seggi alla coalizione di Najib.

A quel punto il dipartimento della giustizia degli Stati Uniti e l’Fbi stavano dando la caccia agli 1,7 miliardi di dollari del fondo 1MBD che era stato speso o nascosto negli Stati Uniti. “Il popolo della Malesia è stato defraudato di un’enorme quantità di denaro”, ha dichiarato il vicedirettore dell’Fbi, Andrew McNabe, ma Najib Razak è andato avanti come se niente fosse.

Quando il sostegno ad Anwar Ibrahim ha continuato a crescere, Najib lo ha fatto arrestare, processare con altre imputazioni di sodomia e incarcerare per altri cinque anni nel 2015. L’anno successivo Mahatir Mohamad ha lasciato il partito al potere, ritenendosi “imbarazzato” dalla corruzione, e nelle strade di Kuala Lumpur sono cominciate le proteste popolari. Najib non ha battuto ciglio.

Lo scorso anno Najib ha licenziato il suo vice e il ministro della giustizia per aver fatto dei commenti critici a proposito dello scandalo. In gennaio il nuovo ministro da lui nominato lo ha prosciolto da ogni accusa. È stato allora che la pazienza di Mahatir Mohamad è finita e ha dichiarato che avrebbe guidato la coalizione d’opposizione contro Najib Razak nelle elezioni del 2018.