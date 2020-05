Gli esseri umani rispondono bene alle crisi che conoscono, soprattutto se sono anche imminenti. Ma non fanno altrettanto quando la minaccia è inconsueta, e appare ancora piuttosto lontana. Basti pensare alla nostra risposta alla pandemia.

I paesi dell’Asia orientale che hanno recentemente conosciuto virus simili, come la Sars, hanno immediatamente risposto con una strategia di tipo “test, tracciamento e isolamento”, più un blocco immediato delle attività se il virus si era già diffuso nella popolazione.

Altri paesi, con gli stessi alti livelli di ricchezza e istruzione, possedevano le stesse informazioni, ma hanno comunque atteso vari mesi prima di adottare misure d’emergenza che hanno stravolto la comoda routine delle loro esistenze. E così Stati Uniti, Regno Unito e Francia hanno tutte finito per avere tassi di mortalità per abitante oltre cinquanta volte più elevati di quelli di Cina, Corea e Giappone.

Lo stesso vale per il riscaldamento globale, salvo che in questo caso siamo tutti statunitensi. Nessuno di noi ha un’esperienza pregressa di una vera crisi climatica e, anche se quel che sappiamo ormai da trent’anni giustificherebbe un’azione urgente, non abbiamo fatto niente di serio in proposito.

Abbiamo un sacco di tecnologie “pulite”, ma la domanda complessiva di energia è cresciuta così rapidamente che continuiamo a produrre l’ottanta per cento di quella che consumiamo da combustibili fossili. Realisticamente, le cose non cambieranno molto. Siamo quel che siamo, modellati da milioni di anni d’evoluzione, e i nostri antenati non facevano piani a lungo termine: dovevano concentrarsi su problemi molto gravi e urgenti.

Una risposta davvero seria alla minaccia climatica potrà quindi venire solo quando i suoi effetti si faranno davvero sentire. Purtroppo a quel punto probabilmente sarà troppo tardi.

Cambiamenti non lineari

Il sistema Terra – biosfera, atmosfera, gli oceani, le pietre e tutti i componenti che governano il clima – segue le sue regole. Assorbirà nuovi apporti, come il riscaldamento, per lungo tempo, cambiando il meno possibile: è quello che si chiama un sistema omeostatico.

Attualmente questa caratteristica sta ancora giocando a nostro favore: nonostante la temperatura media globale sia già aumentata di più di un gado, non c’è molto da segnalare, a parte estati più calde, inverni più brevi e tempeste più violente. Ma quando la pressione sul sistema climatico diventerà troppo forte, raggiungendo un “punto di rottura”, è possibile che si scateni rapidamente in direzioni imprevedibili.

Li chiamano “cambiamenti non lineari”, e non ci piaceranno affatto. Centinaia di milioni di persone, forse miliardi, cominceranno a morire.

A quel punto sì che saremo pronti a fare grandi cambiamenti per salvarci, ma sarà troppo tardi. I sistemi umani crolleranno sotto l’urto di carestie, guerre e infinite ondate di rifugiati. Peraltro, quando il clima intraprende la strada del cambiamento non lineare, è quasi impossibile riportarlo al punto di partenza. Dovremo sopravvivere nelle condizioni in cui ci troveremo, indipendentemente dal fatto che esse permettano la sopravvivenza di una grande civiltà umana o meno.

Quanto è lontano un simile disastro? Probabilmente ci restano ancora un decennio o due. Azzereremo tutte le nostre emissioni di gas serra per allora? Probabilmente no.

“Ridurre” le emissioni non basta. In realtà dobbiamo azzerare tutte le nostre emissioni prima di aver spinto il sistema climatico oltre il limite. E non sappiamo neppure con precisione quale sia questo limite.

Ogni porzione di emissioni che riusciamo a tagliare oggi ci darà un po’ di tempo in più prima di raggiungere questo limite, ma la popolazione globale continuerà a crescere e le persone nei paesi poveri continueranno ad aumentare il loro consumo di energia (è il loro turno adesso, non glielo si può negare).