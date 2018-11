Una regione uscita dalle mappe e dal controllo dello stato

La storia del loro sequestro, della trattativa del governo ecuadoriano per ottenerne la liberazione e del loro omicidio con colpi di pistola alla testa ordinato da Guacho, il capo del fronte Oliver Sinisterra (una costola non smobilitata delle Farc dedita al narcotraffico), è una storia orrenda, oltre che avvolta dalla nebbia.

Dopo aver letto il resoconto, secco e straziante, ho cercato Mataje nel mio atlante della Colombia e poi su Google Maps. Non l’ho trovato. Il fiume si vede serpeggiare fino all’oceano e c’è anche una strada ecuadoriana, la E15, che collega San Lorenzo al fiume. Ma il punto d’arrivo della strada non ha nome. Comunque lì ci sono Mataje e Mataje Nuevo. Sul versante colombiano non ci sono strade, almeno che si sappia. Comunque nelle mappe non figurano. Siamo in una “regione uscita dalla mappa”, per citare il poeta León de Greiff.

L’indagine pubblicata da Forbidden Stories e Verdad Abierta fornisce dati interessanti: sul versante ecuadoriano non ci sono piantagioni di coca, mentre su quello colombiano si trovano le piantagioni più estese del paese. I contadini, di entrambe le nazionalità, attraversano il fiume per coltivare la foglia e produrre la base che i gruppi armati in Colombia trasformano in cocaina, per poi trasportarla, sul Mataje o sull’altro fiume che corre parallelo, il Mira.