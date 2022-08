Ancora oggi non conosci il suo cognome. Non c’erano manifesti disseminati in giro per il quartiere ad annunciarne la morte. I suoi vicini non si sono riuniti a casa sua addolorati. Nessun annuncio di funerali. Lei era uscita dal tuo quartiere e dal mondo in modo silenzioso e discreto, come un granello di zucchero a velo che cade da una ciambella.

“Ehi Graham!”. E in cambio ti è arrivata una risposta giù di tono. Aveva visto la tua email, ti ha detto. Se ne sarebbe occupato. Ma adesso doveva prendere un aereo. E poi è scoppiato a piangere. “Mio figlio”, ha detto. “Mio figlio si è ucciso ieri notte”. E poi ha cominciato a chiedere scusa, assicurandoti che avrebbe dato un’occhiata alla tua email al suo rientro. Hai protestato, ribadendo che non c’era niente di più importante che affrontare questo tragico incidente. Il fatto che le persone chiedano scusa quando scoppiano a piangere in pubblico (una cosa molto più comune in occidente rispetto alla Nigeria, dove sei nato), ti sembrava assurdo.

Graham lo conoscevi da poco. Erano passati solo un paio di mesi da quando lo avevi incontrato la prima volta a casa di un amico comune. Era la persona più anziana nella stanza con una bella barba sale e pepe. Parlava poco, ma quando lo faceva tutti si fermavano per ascoltare la sua bassa voce baritonale mentre parole scelte con cura gli rotolavano fuori dalle labbra. Avevi sempre desiderato avere amici maschi più grandi di te e in seguito, incoraggiato da un amico comune, hai fatto in modo di rivederlo.

Avevi continuato a pensare a lei per diversi giorni. Ti era sempre apparsa in ottima forma, vivace, aveva sempre la battuta pronta e ti faceva l’occhiolino. La vedevi quando veniva a prendere il bambino alla scuola materna vicino al tuo appartamento. E poi ti sei reso conto che in due anni non avevi saputo di nessuna persona morta in Germania. Ovvio, in città c’erano persone che morivano tutti i giorni. Ma tu non le vedevi. La morte era stata rimossa dallo sguardo pubblico, cancellata dalle conversazioni educate.

Questa era una società con la vita tra le mani e non era macchiata dal caos che si genera quando qualcuno muore o è moribondo. Il lutto era una cosa privata quanto andare al gabinetto e il morire era stato reso invisibile, esternalizzato in istituti speciali e limitato a familiari molto stretti. La morte e il morire erano stati espulsi dal mondo dei vivi. Se questo fosse accaduto in Nigeria, pensavi, avrei saputo che aveva il cancro, sarei andato a trovarla, avrei partecipato al suo funerale; essere un vicino sarebbe bastato a giustificare la tua presenza e le tue lacrime al suo funerale.

Un giorno sì e uno no

In Nigeria, dove sei vissuto tutta la vita prima di trasferirti in Germania, vedevi la morte un giorno sì e uno no. Osservavi i dolorosi e minuscoli dettagli di ogni aspetto del morire. Vedevi persone devastate dalla malattia finché non se ne andavano, vedevi persone sospettate di aver rubato picchiate selvaggiamente per strada, a volte fino alla morte, vedevi motociclisti senza casco morire in incidenti, vedevi persone massacrate durante disordini a sfondo religioso, corpi maciullati in scontri frontali o persone che sembravano in salute afflosciarsi e morire.

Per non parlare delle persone che si ammalavano e morivano di qualsiasi cosa, dalla malaria a ogni genere di “malattia breve”, un’espressione usata dai nigeriani per indicare il breve lasso di tempo tra una qualche misteriosa malattia e la morte.

Quando eri piccolo vivevi in una comunità a maggioranza musulmana che aveva una piccola isola cristiana in cui accadeva ogni genere di cose proibite: si distillavano gli alcolici locali, si vendevano e si consumavano maiali e cani. Di conseguenza i maiali allevati da questa comunità di cristiani spesso vagavano nei vicini quartieri musulmani. Tutte le volte che succedeva, i bambini urlavano “Alade! Alade!” annunciando a tutti l’avvistamento di un maiale. Il maiale in questione veniva scacciato e, se catturato, ucciso a botte.

La prima volta che tuo fratello più piccolo ha visto un cadavere aveva più o meno dieci anni ed era in un’auto che attraversava la città appena devastata da una sommossa a sfondo religioso. Ha visto una persona con il cranio aperto e l’ha indicato prima che qualcuno nell’auto, non ricordi chi, riuscisse a coprirgli gli occhi. A volte cerchi di ricordare la prima volta in cui tu hai visto un cadavere. Non riesci a ricordare un periodo della tua vita in cui non hai visto persone morte o moribonde.

Sentirsi a disagio

Quando è morta la donna nel tuo quartiere a Berlino, hai cercato di sviscerare le ragioni del tuo disagio. Per due anni avevi vissuto in un sogno, in cui le persone non muoiono, in cui le persone ammalate e quelle che hanno incidenti finiscono al sicuro in belle ambulanze e le uniche persone costrette ad avere a che fare con i cadaveri sono professionisti formati per questo.

Quando tuo fratello non respirava dopo che hai trascinato il suo corpo fuori da una piscina in Nigeria, nel 2003, non c’era un numero di telefono da chiamare, né ambulanze in attesa, né paramedici e poliziotti pronti a isolare la scena dell’incidente e a risparmiare al pubblico la vista del suo freddo corpo senza vita. Hai dovuto implorare uno sconosciuto che si trovava in piscina di portarvi in ospedale con la sua auto. L’autista era giovane e all’inizio riluttante, ma quando ha visto le lacrime nei tuoi occhi ha preso le chiavi e ti ha detto di seguirlo. Ai funerali c’erano tutti i vicini, tutti i membri della chiesa, tutti i suoi amici e i tuoi e quelli dei tuoi genitori, tutti i parenti, fino a quando la casa era talmente piena di gente che le persone dovevano andar via per fare spazio agli altri.

La prima volta che hai ucciso un animale che non era un insetto, è stato per mangiare. Tua madre aveva portato a casa un pollo vivo come faceva almeno una settimana sì e una no. Non si fidava dei polli morti che giacevano a mucchi al mercato. Si fidava ancora meno dei polli surgelati.

Era importante che la macellazione avvenisse in stile halal, così comprava i polli da un allevamento nel quartiere e li portava a casa. Tu l’avevi vista farlo, ma adesso eri grande abbastanza da farlo da solo. Prima ti eri limitato ad aiutarla a spennarlo e a pulire le interiora. Quella volta ti ha permesso di puntargli un coltello al collo. Il coltello doveva essere affilato perché lei non voleva che il pollo soffrisse. Niente del pollo andava sprecato, né la testa, né le zampe, nemmeno gli intestini.

Insensibili da morire

Quando un vegano ha chiesto, in una stanza in cui ti trovavi anche tu in Germania, se le persone mangerebbero la carne dovendo uccidere gli animali con le loro mani, tu sei scoppiato a ridere. Dopo qualche secondo hai capito che eri l’unico a ridere. Ti sei reso conto che nessuno degli altri carnivori aveva mai ucciso un animale né visto qualcun altro farlo.

Nei successivi minuti ti sei ritrovato a spiegare con difficoltà che la tua non era la risata di un matto assetato di sangue e che in realtà uccidere gli animali per mangiarli non significa attribuire loro meno valore né ti induce a non mangiare più carne. In particolare, essendo cresciuto in un periodo e in un paese in cui non c’erano forme di allevamento disumano di carne, apprezzavi ogni singola parte dell’animale che stava morendo per darci di che nutrirci. Non pensi di essere riuscito a convincere nessuno.