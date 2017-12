Il silenzio dell’imam di Tripoli sui migranti in Libia

A dicembre del 2009 la canzone dei Rage against the machine, Killing in the name, uscita per la prima volta nel 1992, era la prima in classifica tra le canzoni natalizie. Il motivo era una campagna sui social network che incoraggiava le persone a comprarla per evitare che arrivasse primo il vincitore di X Factor.

Killing in the name si ispirava a un fatto accaduto a Los Angeles a marzo del 1991. Un uomo filmò dal suo balcone quattro agenti del dipartimento di polizia di Los Angeles mentre prendevano a calci e picchiavano con sbarre di metallo Rodney King, un uomo afroamericano. Il giorno dopo una rete televisiva locale mandò in onda il video, la Cnn acquisì il nastro e le immagini divennero virali prima dell’era di YouTube.

Di recente, il video della Cnn che mostra migranti venduti all’asta come schiavi in Libia ha provocato ondate di rabbia. Sono contento che finalmente il mondo ha cominciato a fare attenzione a cosa succede in Libia. Da anni inchieste, articoli, foto, giornalisti e attivisti parlavano dei crimini commessi contro i migranti in Libia, ma il mondo continuava a guardare dall’altra parte. Adesso la gente si è arrabbiata, ma non abbastanza.