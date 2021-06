Il 29 maggio 2021 un aereo da combattimento Mig-21 si è schiantato durante una parata militare a Bengasi, nell’est della Libia. Nell’incidente è morto Jamal ibn Amer, l’aviatore libico più alto in grado delle autoproclamate Forze armate arabe libiche (Laaf) del maresciallo Khalifa Haftar, e uno dei pochi in tutto il paese ad avere una qualifica da pilota. Il portavoce delle Laaf, Ahmed al Mismari, aveva preannunciato “la più grande parata nella storia libica”. Ma la promessa non è stata mantenuta e, anche senza incidente aereo, sarebbe stata del tutto irrilevante in un paese che negli ultimi cinquant’anni ha visto fin troppe esibizioni militari.

I Mig-21 e in generale tutti gli aerei da combattimento d’epoca sovietica, ormai vecchi e inaffidabili, sono sempre stati una funesta spada di Damocle sospesa sulle teste dei piloti libici. Ma credetemi, non sono solo gli aerei ad aver raggiunto l’età della pensione: lo stesso vale per gli aviatori, vittime di un culto della leadership basato sul mito della potenza militare libica.

Sconfitte, sanzioni e vecchia ferraglia

Negli anni settanta l’Unione Sovietica vendette centinaia di aerei da guerra a Muammar Gheddafi. Il colonnello li perse uno dopo l’altro in imprese come la guerra libico-egiziana del 1977 e nei due scontri con l’aviazione statunitense nel golfo della Sirte nel 1981 e nel 1989. Fino a quel momento le ingenti spese militari libiche erano state caotiche, non dettate da una strategia coerente. E vista l’ampia varietà di dotazioni militari, era stato impossibile fornire un addestramento di base ai soldati. Negli anni ottanta un esercito libico armato fino ai denti ma impreparato al combattimento, paradossalmente guidato da Haftar, subì una sconfitta umiliante in Ciad, dove i soldati avevano molte meno armi. Fu allora che, secondo parecchi osservatori, cominciò per la Libia un declino militare inarrestabile.

Con il crollo dell’Unione Sovietica calarono anche le spese militari. Negli anni novanta le sanzioni e i vari embarghi imposti alla Libia impedirono l’acquisto di nuovi velivoli e la riparazione di quelli vecchi. Molti aerei furono semplicemente abbandonati. Quando le Nazioni Unite e gli Stati Uniti hanno sospeso le sanzioni, la Libia ha cercato di modernizzare la sua flotta, ma nonostante gli accordi stipulati con paesi come la Francia e l’Italia, la maggioranza degli apparecchi è rimasta inutilizzata. Inoltre mancano i piloti militari, anche mediocri.

Secondo l’International institute for strategic studies, nel 2010 l’aeronautica militare libica poteva contare su 374 aerei, quasi tutti Mig o loro variazioni. Nel 2011 i bombardamenti della Nato hanno annientato gran parte di questa flotta. Alcuni anni dopo, le fazioni libiche in lotta hanno ereditato i pochi velivoli ancora funzionanti. Tra i vecchi rottami sovietici ancora in magazzino se ne distinguevano due, ma non per merito: il Mig-21 e il Mig-23.

Bare volanti

Progettato dallo studio Mikojan-Gurevič, in Unione Sovietica, il Mig-21 debuttò nel 1955. È stato l’aereo da combattimento supersonico più prodotto nella storia dell’aviazione ed è ancora usato in molti paesi, Libia compresa, anche se è sempre meno sicuro. In India, per esempio, li chiamano “bare volanti”. In quel paese, secondo i dati ufficiali, dal 1970 più di 170 piloti e 40 civili indiani sono morti in incidenti che hanno coinvolto dei Mig-21. Solo nel 2021 ce sono già stati tre.

Nel 1969 i sovietici lanciarono il Mig-23 per sostituire il predecessore, ma in realtà realizzarono quello che è forse uno dei peggiori aerei della storia. Secondo Robert M. Farley, autore di Grounded: the case for abolishing the United States air force (University of Kentucky Press 2014), al Mig-23, chiamato Flogger (fustigatore), mancano molte delle caratteristiche migliori dei modelli precedenti. È difficile da manovrare e mantenere in sicurezza. “Non c’è da stupirsi se il Mig-23 smetterà di essere usato prima del Mig-21”, scrive Farley.