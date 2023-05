Oltre ai complessi fisici generali, ormai dobbiamo vedercela anche con quelli genitali. Per capire come funzionano, un recente studio svedese ha indagato nell’intimità di oltre 3.500 individui ( Karolinska institute di Stoccolma, settembre 2022 ). Il risultato, per cominciare dalle buone notizie, è che solo il 3,6 per cento delle donne e il 5,5 per cento degli uomini si dichiara insoddisfatto dei propri genitali. Tutto a posto, quindi?

E il sesso femminile? Se vi interessa vedere le prime vulve raffigurate, vi consiglio di visitare la mostra su arte e preistoria in corso a Parigi al Musée de l’homme (nome discutibile). Vedrete che le cose non sono granché cambiate: inguini glabri solcati da una piccola linea. Non esattamente un trionfo delle carni, che è invece la (dura) realtà di molte donne.

Lo scarto tra la realtà dei nostri genitali e la loro rappresentazione nei mezzi d’informazione è oggetto di grande attenzione da diversi anni. In genere il discorso si ferma alla pornografia. Ma esistono altri canali di rappresentazione, non meno deformanti. Prendiamo per esempio il mondo dell’arte. Secondo uno studio pubblicato l’anno scorso dal British journal of sexology , negli ultimi sette secoli le dimensioni dei peni raffigurati in pittura e scultura sono costantemente aumentate, con una forte accelerazione nel ventesimo secolo.

All’origine dei complessi che uomini e donne provano per i propri genitali c’è il divario tra la realtà fisica e la loro rappresentazione mediatica. Il vostro pene o la vostra vulva vi sembrano esteticamente adeguati? Sufficientemente desiderabili? Lo spero per voi. Ma vi faccio una domanda un po’ più infida: ritenete che i vostri genitali corrispondano a ciò che vedete sugli schermi o nei musei (per non dire nella pornografia)? E già che ci siamo: vi sembrano normali?

Troppo, o troppo poco

Insomma. Perché, a scavare, la faccenda si fa più interessante: il 29,8 per cento delle donne e il 38,4 per cento degli uomini si dice insoddisfatto delle dimensioni del proprio sesso. Le donne, in particolare, pensano di avere le labbra “troppo sporgenti” e gli uomini di avere il pene piccolo. I ricercatori gli hanno allora chiesto di misurarseli. Prima scoperta: le labbra delle intervistate sporgevano in media di 7,6 millimetri, mentre i peni in erezione raggiungevano in media i 12,5 centimetri. Dimensioni assolutamente nella media. Non ci sarebbe motivo di avere complessi, a meno di non partire da un’idea sbagliata dell’aspetto che dovrebbero avere questi organi.

C’è un dettaglio che aiuta a mettere a fuoco questo senso d’inadeguatezza: con l’età, le donne perdono i complessi legati all’aspetto dei loro genitali. Gli uomini no. Laddove le donne si rasserenano, gli uomini restano vittime di parametri di prestazione di cui fanno più fatica a sbarazzarsi (non gli farebbe male liberarsi del maschile tossico).

Questo genere di complessi, va da sé, si ripercuote sul piacere, o si traduce in forme di autocensura durante il sesso. E dire che per sentirsi bene con i propri genitali il modo migliore è non alimentare questi complessi: più si evita il sesso, più si evita di ricevere sesso orale, meno opportunità ci sono per scoprire che al nostro partner piacciamo esattamente così. Insomma, se temi di avere una vulva troppo “prorompente”, la soluzione è ricevere molto sesso orale. Mica male, come terapia! Allo stesso modo, diversi studi dimostrano che la nudità (quella vera, libera e condivisa, come si pratica nei campeggi naturisti) rafforza notevolmente la fiducia in sé stessi.

Ma i cunnilingus (sesso orale) e il naturismo, ahimè, non sembrano la soluzione preferita da chi ha dei complessi. I ricercatori del Karolinska institute hanno scoperto con sorpresa che una persona su otto, nel campione preso in considerazione, stava pensando di ricorrere alla chirurgia estetica, nonostante i rischi che comporta e il carattere irreversibile degli interventi, un po’ per superare i complessi, un po’ per “migliorare” ulteriormente l’aspetto di genitali che andavano benissimo così.