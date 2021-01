Il ventesimo compleanno di Wikipedia, online dal 15 gennaio 2001, non poteva cadere in un momento migliore (o peggiore, dipende dal punto di vista). Mentre sui social network divampa una tempesta che squarcia il velo sull’insostenibilità di un potere mediatico così esteso e privo di controlli, la serena fortuna dell’enciclopedia “libera e collaborativa” pare rappresentare la resistenza di un’altra idea della rete, vicina alla cultura (o controcultura) delle origini. In realtà tutto è più contraddittorio, ovviamente. Wikipedia stessa è campo di conflitti continui e pare non solo sopravvivere ma avvantaggiarsi della sua capacità di suscitare controversie.

Tra i princìpi fondamentali rivendicati dalla loquace comunità dei wikipedians c’è che “non si può cambiare definitivamente nulla in Wikipedia”, ironica ma anche rischiosa rivendicazione di una conoscenza in continuo movimento, costituzionalmente aperta al principio di riesame. Sta di fatto che il perenne lavoro di discussione e pubblica revisione delle voci è uno degli aspetti più equivoci e insieme spettacolari dell’enciclopedia (la voce massacri delle foibe, a lungo oggetto di un’appassionata contesa, presenta attualmente una ponderosa scheda con circa 220 note, cinquanta libri in bibliografia, il rinvio a venti altre voci collegate) e in un certo senso costituisce la radice della sua affidabilità.

Perché ci fidiamo di Wikipedia è infatti la seconda domanda cruciale da porsi davanti al suo straordinario successo. La prima sarebbe: perché la usiamo? Ma qui la risposta può essere più semplice: è gratuita, amichevole, accessibile e comunque è sempre in cima alla pagina che ci appare se cerchiamo notizie su Lyndon B. Johnson o sulla battaglia di Teutoburgo (anzi, come corregge pedantemente Wikipedia, battaglia della foresta di Teutoburgo).

Oltre le risposte ovvie

Perché dunque crediamo a Wikipedia al punto di aver trasformato il sogno del gestore di un dominio abbastanza oscuro come bomis.com (di cui l’attuale voce di Wikipedia non tace nemmeno l’identità ambigua), che aspirava a entrare nei primi cinquanta o cento siti più popolari – proponendosi di raccogliere 20mila dollari in un mese per cominciare, e incassandone 30mila in una settimana – nel quinto più visitato al mondo con 5,7 miliardi di visite al mese: cioè – a parte Baidu, popolare motore di ricerca cinese ma solo cinese – nell’unico che compete globalmente con i tre giganti Google, YouTube e Facebook?

La ragione è forse più complessa e anche interessante di quanto non dicano le risposte più ovvie. Sì, certo, la rete delle microdonazioni e il rifiuto della pubblicità rivendicati dal cofondatore dell’enciclopedia Jimmy Wales garantiscono l’indipendenza o almeno inibiscono il sospetto populista di qualche potere forte che orienti l’enciclopedia. Anzi, certi poteri – non tutti – Wikipedia pare poterli sfidare con successo come mostra la clamorosa e sottovalutata vicenda della Turchia, dove un anno fa la corte costituzionale ha imposto, dopo quasi mille giorni, la revoca del blocco dell’enciclopedia ritenendolo una violazione dei diritti umani.

E certo, contro ogni profezia ostile, il meccanismo del controllo affidato a una comunità di competenze funziona sufficientemente bene: se non ha forse ancora raggiunto l’affidabilità di enciclopedie più strutturate, è ben al di sopra della scarsa affidabilità quotidiana del giornalismo e dei mezzi di comunicazione di oggi. Appare ampiamente vinta dunque la sfida che per primo in Italia indicò un giornalista acuto che molto ci è mancato in questi anni come Franco Carlini, scrivendone sul Corriere della Sera nientemeno che il 12 settembre 2001, a meno di otto mesi dalla nascita di Wikipedia, ma esattamente il giorno dopo l’attentato alle torri gemelle.