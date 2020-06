Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 10 di Internazionale Kids , in vendita in edicola o in abbonamento .

Questo è un buon periodo dell’anno per ricominciare a mandare cartoline. Andare in edicola o in cartoleria, far girare l’espositore, scegliere tra quelle a colori o in bianco e nero, comprarle tenendo a mente la lista dei destinatari, aggiungere una penna a sfera, in modo da evitare le sbavature d’inchiostro sulla carta. Oppure riciclare le cartoline comprate e mai spedite, che dormono da mesi dentro un vecchio cassetto: “Cara Lucia, indovina dove sono? Dentro un quadro del museo Van Gogh, che sto visitando insieme ai miei genitori”.

Oggi spediamo molte meno cartoline rispetto al passato: il giornale online Quartz scrive che nel 2019 negli Stati Uniti il servizio postale ne ha recapitate 563 milioni, contro i 3,4 miliardi consegnate nel 1950. “Da quando abbiamo la possibilità di comunicare velocemente con gli altri, scambiandoci fotografie con un’app o per email, l’idea di spedire una cartolina ha perso il suo fascino. Ma non per tutti: molte persone continuano a comprare cartoline per ricordare un posto che hanno visitato, o per il piacere di spedire un oggetto a qualcuno”.

Per chi vuole simulare una chat con gli amici, in Giappone esiste una cartolina che torna indietro: chi la spedisce scrive un messaggio su un lato, e l’altro lato è a disposizione di chi la riceve. Costa il doppio in francobolli, ma la risposta è assicurata.

Se volete mandarci una cartolina il nostro indirizzo è:

Internazionale Kids, via Volturno 58, 00185 Roma