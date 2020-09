Questo articolo è uscito a pagina 3 del numero 13 di Internazionale Kids, in vendita in edicola o in abbonamento.

Sarà probabilmente capitato anche a voi. Vi sedete sul divano per guardare un episodio di una serie tv e, appena finisce, morite dalla voglia di guardare quello successivo. “Che male c’è se ne guardo solo un altro?”, pensate. Tre ore dopo siete ancora seduti sul divano, con lo sguardo un po’ imbambolato, incapaci di staccarvi dallo schermo. L’articolo di copertina di questo mese è tratto dal giornale francese Le P’tit Libé e racconta che esiste una parola per definire questa abbuffata di serie tv: binge-watching (dall’inglese to watch, guardare, e binge, consumare in eccesso). Stare troppo tempo davanti a uno schermo può avere un effetto negativo sul sonno e causare problemi di concentrazione, ma le serie tv hanno anche tanti lati positivi: ci fanno scoprire universi sconosciuti e imparare cose nuove su argomenti come l’amicizia, la politica o la diversità. Gli sceneggiatori, cioè gli autori della trama e dei dialoghi, usano delle tecniche narrative particolari per tenerci incollati alle loro storie. “Scrivono come se gli episodi fossero tanti atti della stessa opera teatrale”, scrive il giornale online Quartz. “E spesso ripetono le informazioni per aiutare gli spettatori che sono arrivati in ritardo”. Ma il successo delle serie comincia innanzitutto dai personaggi, li vediamo crescere e cambiare e abbiamo l’impressione di conoscerli. In copertina ne trovate tredici, li avete riconosciuti?