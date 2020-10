Questo articolo è uscito a pagina 3 del numero 14 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per bambine e bambini in vendita in edicola o in abbonamento.

Facciamo un gioco. Questo mese decidiamo quali articoli leggere non in base al titolo, ma a un numero che troviamo sulle pagine di Internazionale Kids e che cattura la nostra attenzione. Come questo: 43.252.003.274.489.856.000 Per farla breve sono 43 miliardi di miliardi, ed è il numero di combinazioni possibili per risolvere il cubo di Rubik. Sono moltissime, eppure alcune persone impiegano solo pochi secondi a rimettere in ordine tutti i tasselli del rompicapo più famoso del mondo. Un altro numero più piccolo, ma altrettanto sbalorditivo, è questo: 0, il numero di donne presidenti nella storia degli Stati Uniti. Seguono in ordine sparso:

163 miliardi di euro , il patrimonio dell’uomo più ricco del mondo;

, il patrimonio dell’uomo più ricco del mondo; 2.000 , il numero di ventose che un polpo può usare per difendersi dallo squalo;

, il numero di ventose che un polpo può usare per difendersi dallo squalo; 365 milioni , gli uccelli che ogni anno vanno a sbattere contro i grattacieli negli Stati Uniti, ingannati dai vetri;

, gli uccelli che ogni anno vanno a sbattere contro i grattacieli negli Stati Uniti, ingannati dai vetri; 1619 , l’anno in cui il medico Charles de Lorme creò una mascherina che conteneva foglie aromatiche per proteggersi dalla peste;

, l’anno in cui il medico Charles de Lorme creò una mascherina che conteneva foglie aromatiche per proteggersi dalla peste; 28 per cento , i lettori di Internazionale Kids che mangerebbero solo frutta;

, i lettori di Internazionale Kids che mangerebbero solo frutta; 1,3 metri , la lunghezza di una pulce esposta in un museo;

, la lunghezza di una pulce esposta in un museo; 1, questo numero, che esce dal comignolo di una casa rossa, può voler dire una sola cosa: è uscito il primo episodio del nuovo fumetto di Internazionale Kids!

(Illustrazione di Zeloot)