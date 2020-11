Questo articolo è uscito a pagina 3 del numero 15 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per bambine e bambini in vendita in edicola o in abbonamento.

Al confine tra la Francia e la Spagna, sulla catena montuosa dei Pirenei, c’è un villaggio che si chiama Melles. Secondo una famosa enciclopedia online, ci abitano 113 abitanti. Secondo il cartello all’ingresso del paese, ben visibile con Google Maps, ci abitano anche gli orsi. È qui che il 2 maggio 1997 fu rilasciato Pyros, un esemplare nato in Slovenia e trasportato su queste montagne per cercare di fermare l’estinzione degli orsi nei Pirenei. Nella zona, infatti, ce n’erano rimasti solo cinque. Nel video girato il giorno della sua liberazione si vede un orso bruno uscire bruscamente dalla gabbia, galoppare con agilità nonostante i 230 chili di peso, abbattere un canneto come se fosse fatto di piume e sparire nel bosco. Poi nel 2019 si sono perse le sue tracce (era ormai anziano, aveva circa 29 anni), ma nel frattempo Pyros aveva lasciato dietro di sé una quarantina di nuovi orsi, tra figli e nipoti.

Il problema è che nella zona sono aumentate le tensioni tra chi è favorevole e chi è contrario alla loro presenza. “Uccidono le nostre pecore!”, dicono gli allevatori. “Dobbiamo proteggerli!”, dicono gli ambientalisti. Anche per questo a Melles si organizzano dei trekking per contare gli orsi e studiare i loro spostamenti. Si parte la mattina muniti di scarpe comode e si va nel bosco in cerca di escrementi, peli e impronte. Allacciatevi le scarpe, in questo numero andiamo proprio lì.

Copertina di Nicola Magrin

Internazionale Kids è un mensile per bambine e bambini. Pubblica il meglio dei giornali di tutto il mondo per lettori dai 7 ai 13 anni. In questo numero: sui Pirenei in cerca degli orsi, organizzare le Olimpiadi in casa, pagamenti senza contanti, come si diventa presidente degli Stati Uniti, una compagnia di danza straordinaria, libri, fumetti, documentari e molto altro. Con il fumetto di Susanna Mattiangeli e Rita Petruccioli, i disegni di Cristina Portolano, le foto di ParalleloZero, le decorazioni natalizie di Anna Keen. La copertina è di Nicola Magrin.