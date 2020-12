Questo articolo è uscito a pagina 3 del numero 16 di Internazionale Kids. Iscriviti alla newsletter!

Se anche voi vi siete divertiti a cercare la via d’uscita nel labirinto in copertina, ormai vi è chiaro: un videogioco ci mette sempre davanti a una serie di decisioni, che spesso prendiamo d’istinto. Vado a destra o a sinistra? Salgo sulle scale o sul cavallo? E dietro quale porta troverò la chiave? Nell’articolo di copertina di questo numero di Internazionale Kids, un autore di videogiochi (che da qui in poi chiameremo per praticità ‘lo sviluppatore’) racconta che non esiste il videogioco perfetto. O meglio, lo sviluppatore di solito non è interessato alla perfezione, perché con la perfezione dopo un po’ arriva irrimediabilmente anche la noia. “Quando arrivi a perfezionarlo, un gioco non ha più domande interessanti da porti. Sai sempre qual è la scelta giusta da fare. E i giochi perfezionati non sono una buona cosa, perché i giocatori smettono di giocarci”. Sono altre le caratteristiche che ci tengono incollati a un videogioco: per esempio, la profondità. Questo numero contiene anche una storia di vecchie cartoline spedite nel mare del Nord, la notizia dell’invasione delle locuste in Kenya, le avventure di un gruppo di supereroi, le foto dei commercianti di Kyoto, le istruzioni per riconoscere un video falso su internet. Ma soprattutto contiene l’articolo che ci farà cambiare definitivamente idea sui piccioni, capaci di ritrovare la rotta di casa anche a centinaia di chilometri di distanza.

(Illustrazione di Giacomo Gambineri)

Internazionale Kids è un mensile per bambine e bambini. Pubblica il meglio dei giornali di tutto il mondo per lettori dai 7 ai 13 anni. In questo numero: videogiochi imperfetti, delfini rosa in Amazzonia, come si riconosce un video falso, supereroi non proprio super, piccioni da competizione e molto altro.⁠ Con il fumetto di Susanna Mattiangeli e Rita Petruccioli, i disegni di Cristina Portolano, le foto di Omar Victor Diop, i calzini di Anna Keen. La copertina è di Giacomo Gambineri.