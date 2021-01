Questo articolo è uscito a pagina 3 del numero 17 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per bambine e bambini in vendita in edicola o in abbonamento.

Il Kuskokwim è un fiume che scorre nel sudest dell’Alaska, negli Stati Uniti. È lungo circa 1.130 chilometri, più o meno la stessa distanza che c’è in linea retta tra Bergamo e Lampedusa, e sfocia nel mare di Bering. Vale la pena di cercarlo sull’atlante geografico, perché si trova in un angolo del pianeta molto freddo e affascinante, dove d’inverno le renne scavano nella neve con gli zoccoli per procurarsi da mangiare e sul fiume si organizzano le corse con i cani da slitta. Sul fiume? Sì, perché il Kuskokwim d’inverno diventa ghiacciato e si trasforma in un’autostrada. Non ci sono strade che collegano questa parte dell’Alaska e gli abitanti usano il fiume per spostarsi da un villaggio all’altro. D’estate lo attraversano in barca e d’inverno aspettano che diventi ghiacciato. Il problema è che negli ultimi anni la crisi climatica sta cambiando il paesaggio: l’acqua si sta innalzando e alcuni villaggi rischiano di essere sommersi, pescare è diventato più difficile e la stagione in cui il fiume diventa ghiacciato è sempre più breve. Un ragazzo di 17 anni che vive ad Akiak, in Alaska, nel 2019 è volato a New York per raccontare al mondo che la sua comunità è in pericolo. Si chiama Carl Smith e la sua storia è a pagina 18, insieme a quella di altre attiviste e attivisti che hanno deciso di fare qualcosa per migliorare il mondo. ◆

(Copertina di Carolina Grandinetti)

