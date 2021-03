Avete mai sentito parlare degli astronauti analoghi? Sono ingegneri, scienziate, geologi e altri studiosi che si addestrano simulando come potrebbe essere la vita su Marte, sulla Luna o sugli asteroidi. Il loro laboratorio non si trova nello spazio ma sulla Terra, dentro finte astronavi ricostruite nei centri di ricerca, oppure in alcune zone del pianeta con caratteristiche estreme, come i deserti o le regioni polari.

Le missioni per cui lavorano si chiamano “analoghe” e servono per studiare i vari aspetti di un viaggio nello spazio: è difficile muoversi con una tuta spaziale? Che forma potrebbero avere le case su Marte? Come si guida un robot? Cosa si prova a vivere isolati per molto tempo? Non tutti questi studi si possono fare nello spazio, perché richiedono molto tempo e denaro. Per questo alcune attrezzature si sperimentano prima sulla Terra: se non funzionano qui, è probabile che non partiranno mai a bordo di un’astronave.

“Gli astronauti sono gli occhi e le mani degli scienziati”, ha detto in un’intervista l’astronauta analoga Carmen Köhler. Nel 2018 ha passato quattro mesi nel deserto dell’Oman, in Medio Oriente, in una missione organizzata dal Forum spaziale austriaco. In questo numero di Internazionale Kids racconta cosa si prova a esplorare un paesaggio “marziano” e qual è la cosa più divertente da fare tra le dune di sabbia rosse.