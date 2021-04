Sullo schermo appaiono decine di modifiche al minuto, dentro cerchi colorati che contengono parole come: SKE48, Rio delle Amazzoni, Jumanji, K-pop, Lost in space, Taylor Russell.

“La usavo per cercare i miei gruppi preferiti e poi saltavo da una voce all’altra per scoprire tutto quello che li riguardava: persone, eventi, luoghi. All’epoca mi incuriosiva molto il musicista Brian Eno e grazie a Wikipedia ho scoperto il mondo della musica ambient. Vent’anni dopo, anche Wikipedia è diventata musica: un progetto sonoro chiamato Listen to Wikipedia (Ascolta Wikipedia) permette di vedere in tempo reale quali voci sono state appena aggiunte o modificate. Ogni modifica produce un suono: più acuto se la modifica è piccola, più basso se la modifica è grande”.

Quest’anno Wikipedia compie vent’anni. È un’enciclopedia libera e collaborativa: tutti possono partecipare, creare una pagina, modificare un articolo, migliorarla. “Per me Wikipedia è stata una risorsa incredibile per conoscere la musica”, racconta lo scrittore e insegnante Peter B. Kaufman, che lavora all’università statunitense Mit.

