Finalmente dopo lunghi mesi di noia possiamo tornare a visitare i musei. La prossima volta che vi troverete in una sala ben illuminata e piena di opere d’arte, oltre ad ammirare quadri o dinosauri giganti pensate anche a quanto lavoro ci vuole per trasportare le opere da un posto all’altro e controllare che siano al sicuro.

Per far entrare in un museo la ricostruzione di un Tirannosauro Rex, per esempio, bisogna prima smontare le 250 ossa che la compongono, imballarle in quaranta casse e trasportarle dentro tre camion. Per far uscire una gigantesca moneta d’oro da un museo, invece, a volte può bastare… una scala a pioli.

L’articolo di copertina di questo numero di Internazionale Kids racconta il furto della Big maple leaf, la moneta d’oro più grande del mondo, avvenuto in un museo di Berlino in una notte di marzo del 2017. Sembra un’avventura del famoso ladro Lupin, con la polizia investigativa sulle tracce dei furfanti, solo che ancora oggi nessuno è riuscito a ritrovare la moneta.

P.s. È in arrivo il festival di Internazionale Kids! Ci saranno incontri e laboratori su ambiente, razzismo, sport, economia e molto altro. Sarà un po’ come sfogliare un numero dal vivo. Il 17, 18 e 19 settembre a Reggio Emilia. Vi daremo presto altri dettagli.